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ஹனிமூன் தெரியும்.. பேபிமூன் சென்றுள்ளா நடிகை சமந்தா.. அசத்தலான தாய்லாந்து புகைப்படம்...
திரைத்துறையின் முன்னணி நடிகையான சமந்தா, தனது கர்ப்ப காலத்தை மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடும் வகையில் கணவருடன் 'பேபி மூன்' சென்றுள்ளதாக வெளியாகியுள்ள தகவல் சமூக வலைத்தளங்களில் காட்டுத்தீயாகப் பரவி வருகிறது.
பொதுவாக திருமணமான தம்பதிகள் தேனிலவு செல்வது வழக்கம். ஆனால், கர்ப்பமான பிறகு கணவன்-மனைவி இருவரும் இணைந்து தங்களின் மகிழ்ச்சியான தருணங்களை செலவிட மேற்கொள்ளும் பயணமே 'பேபி மூன்' என்று அழைக்கப்படுகிறது.
தற்போது கர்ப்பமாக இருக்கும் சமந்தா, தனது கணவரும் பிரபல இயக்குநருமான ராஜ் என்பவருடன் தாய்லாந்து நாட்டிற்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். அங்குள்ள அழகிய சுற்றுலா தலங்களில் தங்களின் பேபி மூன் காலத்தை இருவரும் கொண்டாடி வருவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த சுற்றுலா பயணத்தின் போது எடுக்கப்பட்ட சில அழகான புகைப்படங்கள் சமந்தாவின் சமூக வலைத்தளப் பக்கங்களில் பகிரப்பட்டு, ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன.
சமீபத்தில் சமந்தா நடிப்பில் வெளியான 'மா இண்டி பங்காரம்' திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் 100 கோடி ரூபாய் வசூலை வாரிக்குவித்து சாதனை படைத்தது. இந்த மாபெரும் வெற்றியை தொடர்ந்து, இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சியுடன் அவர் தனது கர்ப்ப காலத்தை கொண்டாடத் தாய்லாந்து சென்றுள்ளார்.
இன்ஸ்டாகிராமில் அவர் பகிர்ந்துள்ள படங்களைப் பார்த்து, ரசிகர்கள் மற்றும் திரை உலகினர் அவருக்குத் தங்களின் வாழ்த்துகளைத் தொடர்ந்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
Edited by Siva