வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. ஆன்மிகம்
  2. ஜோ‌திட‌ம்
  3. ‌சிற‌ப்பு‌ பல‌ன்க‌ள்
Written By Prasanth K
Last Modified: வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025 (09:15 IST)

அருள் தரும் புரட்டாசி தமிழ் மாத மாத ராசிபலன்கள் 2025! – மீனம்

Meenam
பெருமாளின் அருள் தரும் மாதமான புரட்டாசி மாதத்தில் உங்களுக்கான ராசிபலன் மற்றும் பரிகாரங்களை தெரிந்துக் கொள்ளுங்கள்

கிரகநிலை:
சுக ஸ்தானத்தில் குரு - ரண ருண ரோக ஸ்தானத்தில் சுக்கிரன், கேது - களத்திர ஸ்தானத்தில் சூரியன், புதன் - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - அயன சயன போக ஸ்தானத்தில் சனி (வ), ராஹூ என கிரக நிலைகள் உள்ளன.

கிரகமாற்றம்:
29.09.2025 அன்று  களத்திர  ஸ்தானத்தில்  இருந்து  புதன்   அஷ்டம  ஸ்தானத்திற்கு  மாறுகிறார்.
08.10.2025 அன்று  சுக ஸ்தானத்தில்  இருந்து  குரு பகவான் அதிசாரமாக பஞசம  ஸ்தானத்திற்கு  மாறுகிறார்.
10.10.2025 அன்று  ரண ருண ரோக ஸ்தானத்தில்  இருந்து  சுக்கிரன்   களத்திர  ஸ்தானத்திற்கு  மாறுகிறார்.

பலன்:
இந்த மாதம் அறிவுத்திறன் அதிகரிக்கும். சாதூரியமான பேச்சின் மூலம் காரிய வெற்றி கிடைக்க பெறுவீர்கள். பணவரத்து அதிகரிக்கும். அடுத்தவர் பிரச்சனைகளில் தலையிடுவதை தவிர்ப்பது நல்லது. மனதை கட்டுப்படுத்திக் கொள்வது நல்லது. சின்ன விஷயங்களில் மன நிறைவு உண்டாகும். தொழில் வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் காணப்படும். வாக்கு வன்மையால் லாபம் கிடைக்க பெறுவீர்கள். புதிய ஆடர் தொடர்பாக பயணங்கள் செல்ல நேரலாம். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் நிதானத்தை கடைபிடிப்பது நல்லது. சக ஊழியர்களுடன் எளிதில் கருத்து வேற்றுமை உண்டாகலாம்.

அலுவலகத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் இருப்பவர்களுக்காக உழைக்க வேண்டி இருக்கும். வீட்டில் உள்ளவர்களுடன் இருந்து வந்த மோதல்கள் குறையும்.  பெண்களுக்கு கலைகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். கலைத்துறையினருக்கு நீண்ட நாட்களாக இருந்த பழைய பகைகள் மாறும். அரசியல்வாதிகள் எதிர்காலம் பற்றி முக்கிய முடிவுகளை எடுக்க நினைப்பீர்கள். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் வெற்றி பெற எடுத்த முயற்சிகளில் சாதகமான பலன் கிடைக்கும். சாதுரியமான பேச்சால் நன்மை கிடைக்க பெறுவீர்கள்.

பூரட்டாதி:
இந்த மாதம் தொழில் வியாபாரம் சீராகும். தொழில் தொடர்பாக எடுக்கும் முயற்சிகள் வெற்றியை தரும். வியாபாரத்திற்கு தேவையான  பண உதவி கிடைக்கும். போட்டிகள் குறையும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டு வெற்றியை பெறுவார்கள்.

உத்திரட்டாதி:
இந்த மாதம் சக ஊழியர்களுடன் இருந்த பிரச்சனைகள் தீரும். நிலுவையில் உள்ள பணிகளை  விரைவாக செய்து முடிப்பீர்கள். குடும்பத்தில் இருந்த குழப்பங்கள் தீர எடுக்கும் முயற்சிகள் சாதகமான பலன் தரும்.  கணவன் மனைவிக்கிடையே ஒருவருக்கொருவர்  அனுசரித்து செல்வதன் மூலம் மகிழ்ச்சி உண்டாகும்.

ரேவதி:
இந்த மாதம் பிள்ளைகள் மீது பாசம் அதிகரிக்கும். அவர்களுடன் இனிமையான  பேசி பொழுதை கழிப்பீர்கள். மனம் மகிழும் சம்பவங்கள் நடக்கும். முயற்சிகளில் வெற்றி உண்டாகும். பணவரத்து கூடும்.

பரிகாரம்: குல தெய்வத்தை பூஜித்து வணங்கிவர எல்லா தடைகளும் நீங்கி காரிய அனுகூலம் உண்டாகும். மனதில் அமைதி ஏற்படும்.
சந்திராஷ்டம தினங்கள்: செப் 24, 25, 26
அதிர்ஷ்ட தினங்கள்:      அக் 04, 05

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய வேலைக்கு முயற்சிகளில் பலன் கிடைக்கும்! - இன்றைய ராசி பலன்கள் (17.09.2025)!

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய வேலைக்கு முயற்சிகளில் பலன் கிடைக்கும்! - இன்றைய ராசி பலன்கள் (17.09.2025)!இன்று உங்களுடைய ராசியின்படி உங்களுக்கான நாள் எப்படி இருக்கிறது என்று தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

புரட்டாசி மாதத்தில் அசைவம் தான் சாப்பிடக்கூடாது, தயிரும் சாப்பிடக்கூடாதா?

புரட்டாசி மாதத்தில் அசைவம் தான் சாப்பிடக்கூடாது, தயிரும் சாப்பிடக்கூடாதா?ஒவ்வொரு மாதமும் வரும் அமாவாசை மற்றும் பௌர்ணமி நாட்களில் இருந்து பதினோராம் நாள், ஏகாதசி திதி வருகிறது. ஆண்டுக்கு இருபத்தி நான்கு முதல் இருபத்தைந்து ஏகாதசிகள் வருகின்றன. இந்த அனைத்து ஏகாதசிகளிலும் விரதம் அனுஷ்டிப்பவர்கள் பிறவி பிணியில் இருந்து விடுபட்டு வைகுண்டப் பதவியை அடைவர் என்பது ஐதீகம்.

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய வியாபார யுத்திகள் பலன் தரும்! - இன்றைய ராசி பலன்கள் (16.09.2025)!

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய வியாபார யுத்திகள் பலன் தரும்! - இன்றைய ராசி பலன்கள் (16.09.2025)!இன்று உங்களுடைய ராசியின்படி உங்களுக்கான நாள் எப்படி இருக்கிறது என்று தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

வழிபாடுகளுக்கு தர்ப்பை புல் மட்டுமே ஏன் பயன்படுத்தப்படுகிறது?

வழிபாடுகளுக்கு தர்ப்பை புல் மட்டுமே ஏன் பயன்படுத்தப்படுகிறது?உலகில் பல வகை புற்கள் இருந்தாலும், வழிபாடுகளுக்கு தர்ப்பை புல் மட்டுமே ஏன் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதற்கான ஆன்மீகக் காரணங்கள் உள்ளன. அதுகுறித்து தற்போது பார்ப்போம்.

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைப்பதில் தாமதம் ஆகலாம்! - இன்றைய ராசி பலன்கள் (15.09.2025)!

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைப்பதில் தாமதம் ஆகலாம்! - இன்றைய ராசி பலன்கள் (15.09.2025)!இன்று உங்களுடைய ராசியின்படி உங்களுக்கான நாள் எப்படி இருக்கிறது என்று தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com