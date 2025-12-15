தியானத்தில் ஆழ்ந்து செல்வது எப்படி? குருதேவர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிஷங்கர்!

எப்போது நீங்களாக செய்யும் செயல்கள், உதாரணமாக வேலை செய்தல், அங்குமிங்கும் நடமாடுதல்,யோசித்தல், பேசுதல், பார்த்தல், கேட்டல், நுகர்தல், சுவைத்தல் போன்றவைகளை நிறுத்துகிறீர்களோ அப்போது தான் ஓய்வோ தூக்கமோ உங்களுக்கு கிடைக்கும். தூக்கத்தில் தானாக நிகழ்பவை மட்டுமே உங்களுடன் இருக்கும், அதாவது, மூச்சு விடுதல், இருதய துடிப்பு, செரிமானம், மற்றும் இரத்த ஓட்டம் போன்றவை. ஆனால் இதையும் கூட முழு ஒய்வு என்று சொல்லி விடமுடியாது. முழு ஒய்வு என்பது தியானத்தில் மட்டுமே நிகழ்கிறது. இப்போது,உண்மையான கேள்வி என்னவெனில், நம்முடைய தியானத்தை ஆழப்படுத்துவது எப்படி?
மூன்று தங்கமான கொள்கைகள், தியானத்தில் ஆழ்ந்து செல்வதற்கு உதவுகிறது. முதலாவது தங்கமான கொள்கையாவது, “அசத் “ : அடுத்த 10 -20 நிமிடங்களுக்கு,“ சில நிமிடங்களுக்கு எனக்கு எதுவும் வேண்டாம்” என கனிவாக உங்களுக்குள் நினைவு படுத்தி கொள்ளுங்கள். “ நீங்கள் குளிக்க செல்லும் பொழுது, உங்களுடைய ஆடைகளை போட்டு கொண்டே செல்ல மாட்டீர்கள் இல்லையா”? உங்கள் ஆடைகள், காலணிகள் இவைகளை அகற்றிவிட்டு தான் செல்வர்கள்.அதே போல, நீங்கள் தியானம் செய்யும் பொழுது, உங்கள் மனதில் உள்ள எல்லா ஆசைகளையும் தள்ளி வையுங்கள். தியானத்திற்கு பின் உங்களுடைய அனைத்து ஆசைகள், அல்லது விருப்பங்களையும் உங்களிடம் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஒருவருடைய ஆசைகளை சரியான முறையில் பார்த்து, அவை அனைத்தும் வீண் தான் எனவும் , அதில் சிறப்பு ஒன்றுமில்லை என புரிந்து கொள்வது தான் முதிர்ச்சி அல்லது வேறுபாடு கானல், அந்த உணர்வே உங்களை ஆழந்துகொண்டு செல்லும்.
இரண்டாவது தங்கமான கொள்கை “ அப்ரயத்தனா “: “ நான் ஒன்றும்செய்யவில்லை” . நீங்கள் அப்படியே சும்மா இருங்கள். “எனக்கு எதுவும் தேவையில்லை,” “நான் ஒன்றும் செய்யவில்லை” என்று நினைக்க கூட நீங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டாம், ஒரு முயற்சியற்ற எண்ணம் மட்டும் அங்கிருக்கட்டும். ஏதோவொன்றை, அது முக்கியமோ, முக்கியமில்லையோ, தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் எனும் வலுவான எண்ணமே தியானத்திற்கு ஒரு பெரும் முட்டு கட்டையாகும். தியானம் நிகழ்வதற்கு, அனைத்து எண்ணங்களும், நல்லதோ கெட்டதோ, அற்பமோ முக்கியமோ, கண்டிப்பாக விட்டு விட தான் வேண்டும்.
மூன்றாவது கொள்கை, “அகிஞ்சன் ”: நான் ஒன்றுமில்லை. நீங்கள் யாராகவேனும் இருக்கலாம் - வக்கீ ல், மருத்துவர், ஏதுவாகிலும், ஆனால் தியானத்தின் போது நீங்கள் ஒன்றுமில்லாதவராய் ஆகிவிடுகிறீர்கள். நீங்கள் யாருமில்லை என ஆகிவிடுகிறீர்கள். நீங்கள் உங்களை மிக சிறந்தவர், நீங்கள் பணக்காரர், அல்லது புத்திசாலி எனவோ, அல்லது நீங்கள் ஏழை, அவ்வளவு புத்திசாலி இல்லை, பலவீனன் என்றோ எப்படி நினைத்து கொண்டாலும் உங்களால் தியானம் புரிவது இயலாது. அதனால் ஒரு 20 நிமிடங்களுக்கு ஒன்றுமில்லாமல் இருங்கள். இந்த மூன்று கொள்கைளும் உங்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி தியானத்தில் ஆழ்ந்து செல்வதற்கு உதவி புரியும்.
இப்போது நினைவில் கொள்ளுங்கள், தியானம் என்பது ஒருமுகப்படுத்துவது அல்ல. நீங்கள் தியானத்தில் வழிகாட்டப்படும் பொழுது, குறிப்புகளை வெகுதீவிரமாக கேட்டுக்கொள்ள வேண்டியதில்லை, அது உங்களை பதட்டம் மற்றும் கடினமாக ஆக்கிவிடும். குறிப்புகள் உங்கள் காதுகளில் தவழ அனுமதித்து ஓய்வாக இருங்கள். அது தான் தியானத்தின் முக்கிய சாவி. நம் மனம் இறுக்கமாக இருக்கும் போது, நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம், நம்மை தளர்த்திகொண்டு மனம் அதுவாக மலர வழி செய்வது தான். தியானம் ஒரு நுட்பமான மெல்லிய நிகழ்வு, அது வலுவாக மாற பல மாதங்களாகும். ஆனால் நீங்கள் அதை சில நாட்களுக்கு புறக்கணித்தால் கூட , அது பூக்களை போல் வாடிவிடும். இது தான் உங்களுடைய இயல்பு குணம், இது இல்லாமல் உங்களால் இருக்க முடியாது எனும் புரிதல் வரும் வரை பயிற்சியை தொடர்ந்து செய்யுங்கள். நினைவில் கொள்ளுங்கள், எப்படி மகிழ்ச்சி ஒரு தொற்றும் தன்மை கொண்டதோ, அது போலவே தியானமும் தொற்றும் தன்மை கொண்டது. நீங்கள் ஒரு சிறப்பான தியானம் புரிபவராக இருந்தால், உங்களை சுற்றியுள்ள மக்கள் அதை பிடித்து கொள்வார்கள். உங்களுடைய நேர்மறை சக்தியை பிடித்துகொள்வார்கள். உங்களுடைய தியானத்தின் மூலம் வரும் அதிர்வலைகள், உங்களுக்கானது மட்டுமல்ல, உங்களை சுற்றியுள்ளவர்களுக்கும் மேலும் உங்களுடைய மூதாதையர்களுக்கும் ஆனது. அது அவர்களுக்கு ஒரு விடுதலை உணர்வை கூட தருகிறது. அதனால், இன்றும், ஒவ்வொரு நாளும் தியானம்செய்வதின் மூலம் இந்த உலகை, வன்முறை, மன அழுத்தம், பதட்டம் மற்றும் இறுக்கத்தில் இருந்து விடுபட செய்வது நமது தலையாய கடமையாகும்.
உலக தியான தினம், 21 டிசம்பர் சர்வதேச ஆன்மீ க குரு மற்றும் மனித நேயதலைவர் குருதேவர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவி ஷங்கர் அவர்களுடன், அவர்களுடையஅதிகாரபூர்வ யூ டூபில் இணைந்து உலகின் மிக பெரிய தியான நிகழ்வில் கலந்துகொள்ளுங்கள். இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்வு 17 டிசம்பர், குருதேவரின் ஜெனீவா ஐக்கிய தேச உரையாற்றலோடு துவங்குகிறது.