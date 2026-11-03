ஆர்.எஸ்.எஸ். அணிவகுப்பில் பங்கேற்ற ஸ்ரீதர் வேம்பு.. ஒரு காலத்தில் நாத்திகர் என பேச்சு...
சோஹோ நிறுவனத்தின் நிறுவனரும் முதன்மை விஞ்ஞானியுமான ஸ்ரீதர் வேம்பு, தமிழ்நாட்டின் தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவிலில் நடைபெற்ற ஆர்.எஸ்.எஸ் அணிவகுப்பில் பங்கேற்றார்.
விஜயதசமி விழாவின் ஒரு பகுதியாக தமிழ்நாடு முழுவதும் 100-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் ஆர்.எஸ்.எஸ். சார்பில் இந்த அணிவகுப்பு நடத்தப்பட்டது. இதில் தென்காசி மாவட்ட பாஜக தலைவர் அனந்தன் அய்யாசாமி மற்றும் ஆர்.எஸ்.எஸ் தொண்டர்களுடன் ஸ்ரீதர் வேம்பு சீருடையில் கலந்துகொண்ட புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய ஸ்ரீதர் வேம்பு, சுயசார்பு தேசியவாதம் மற்றும் தேசத்தை கட்டியெழுப்புவதில் ஆர்.எஸ்.எஸ்-ன் பங்களிப்பு குறித்து பேசினார். ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பு சாதி அல்லது செல்வத்தின் அடிப்படையில் யாருக்கும் சிறப்பு அந்தஸ்து அளிப்பதில்லை என்றும், நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு இளைஞர்கள் தீவிரமாகப் பங்காற்ற வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.
முன்னதாகத் தனது 14 வயதில் மார்க்சிய ஆசிரியரின் செல்வாக்கால் தான் மார்க்சியவாதியாகவும் நாத்திகராகவும் மாறிய அனுபவத்தை பற்றி ஸ்ரீதர் வேம்பு பேசியிருந்த நிலையில், தற்போது ஆர்.எஸ்.எஸ்-ன் சுதேசி கொள்கைகள் மற்றும் பண்பாட்டு வகுப்புகளில் அவர் தீவிரமாக பங்கேற்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.