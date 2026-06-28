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Last Updated : Sunday, 28 June 2026 (10:48 IST)

ஊழல் பணம் பெரும்பாலும் ரியல் எஸ்டேட் துறையில் முடக்கப்படுகிறது: ஸ்ரீதர் வேம்பு

ஸ்ரீதர் வேம்பு
Publish: Sun, 28 Jun 2026 (10:46 IST) Updated: Sun, 28 Jun 2026 (10:48 IST)
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ஜோஹோ நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஸ்ரீதர் வேம்பு, தமிழகத்தில் நிலவி வரும் லஞ்ச ஊழல் எவ்வாறு மாநிலத்தின் பொருளாதாரம் மற்றும் மக்கள் தொகையியல் கட்டமைப்பைப் பாதித்து வருகிறது என்பது குறித்து சமூக ஊடகத்தில் கவலை தெரிவித்துள்ளார். 
 
சென்னை, பெங்களூரு போன்ற இந்திய நகரங்களின் நில மதிப்பு, அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரத்திற்கு இணையாக உயர்ந்துள்ளது நமது தலா ஜிடிபி-யுடன் ஒப்பிடும்போது முரணானது என்று அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
 
அரசியல் ஊழல் பணம் பெருமளவில் ரியல் எஸ்டேட் துறையில் முடக்கப்படுவதும், கட்டிட அனுமதி வழங்கும் துறைகளில் நடக்கும் முறைகேடுகளுமே இந்த விலை உயர்வுக்கு காரணம். இதன் தொடர்விளைவாக, தனியார் பள்ளிகள் மற்றும் மருத்துவமனைகளின் ஒழுங்குமுறை அனுமதிகளுக்கான லஞ்சம், கல்வி மற்றும் மருத்துவக் கட்டணங்களை உயர்த்துகிறது. வணிக வளாகங்களின் வாடகையும் உயர்வதால் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலையும் கூடுகிறது.
 
இதனால், சராசரி இளைஞர்களின் வாழ்வாதார செலவு தாங்க முடியாத அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளது. இதன் நேரடி பாதிப்பாக, அவர்கள் தங்களது திருமணம் மற்றும் குழந்தை பெற்று கொள்ளும் முடிவை தள்ளிப்போடுகின்றனர். 
 
இந்தியாவின் அதிக நகரமயமாக்கப்பட்ட மாநிலமான தமிழகத்தில், பிறப்பு விகிதம் மாற்று விகிதத்திற்கும் கீழே மிக மோசமாகக் குறைந்து வருவதற்கு இந்த ஊழல் கலாச்சாரமே முக்கியக் காரணியாக உருவெடுத்துள்ளது என ஸ்ரீதர் வேம்பு எச்சரித்துள்ளார்.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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