தொடர்புடைய செய்திகள்
- திமுக ஆட்சியில் DTCP-யில் ஊழல்!.. உடைச்சி பேசிய ஸ்ரீதர் வேம்பு..
- இலவச பள்ளிக்கு அனுமதி!.. விஜயை பாராட்டிய Zoho நிறுவன தலைவர் ஸ்ரீதர் வேம்பு!...
- இனி எப்பவும் திமுக ஜெயிக்காதுன்னு உதயநிதி ஃப்ரூவ் பண்றார்!.. ஸ்ரீதர் வேம்பு டிவிட்..
- மீண்டும் தேர்தல் நடத்துவதே சரியான வழி.. விஜய் பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைப்பார்.. Zoho ஸ்ரீதர் வேம்பு
- பாரத மாதா அழைக்கிறார்..தாய்நாட்டிற்கு திரும்புங்கள்.. அமெரிக்க இந்தியர்களுக்கு ஜோஹோ வேம்பு அழைப்பு..
ஊழல் பணம் பெரும்பாலும் ரியல் எஸ்டேட் துறையில் முடக்கப்படுகிறது: ஸ்ரீதர் வேம்பு
ஜோஹோ நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஸ்ரீதர் வேம்பு, தமிழகத்தில் நிலவி வரும் லஞ்ச ஊழல் எவ்வாறு மாநிலத்தின் பொருளாதாரம் மற்றும் மக்கள் தொகையியல் கட்டமைப்பைப் பாதித்து வருகிறது என்பது குறித்து சமூக ஊடகத்தில் கவலை தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை, பெங்களூரு போன்ற இந்திய நகரங்களின் நில மதிப்பு, அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரத்திற்கு இணையாக உயர்ந்துள்ளது நமது தலா ஜிடிபி-யுடன் ஒப்பிடும்போது முரணானது என்று அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
அரசியல் ஊழல் பணம் பெருமளவில் ரியல் எஸ்டேட் துறையில் முடக்கப்படுவதும், கட்டிட அனுமதி வழங்கும் துறைகளில் நடக்கும் முறைகேடுகளுமே இந்த விலை உயர்வுக்கு காரணம். இதன் தொடர்விளைவாக, தனியார் பள்ளிகள் மற்றும் மருத்துவமனைகளின் ஒழுங்குமுறை அனுமதிகளுக்கான லஞ்சம், கல்வி மற்றும் மருத்துவக் கட்டணங்களை உயர்த்துகிறது. வணிக வளாகங்களின் வாடகையும் உயர்வதால் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலையும் கூடுகிறது.
இதனால், சராசரி இளைஞர்களின் வாழ்வாதார செலவு தாங்க முடியாத அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளது. இதன் நேரடி பாதிப்பாக, அவர்கள் தங்களது திருமணம் மற்றும் குழந்தை பெற்று கொள்ளும் முடிவை தள்ளிப்போடுகின்றனர்.
இந்தியாவின் அதிக நகரமயமாக்கப்பட்ட மாநிலமான தமிழகத்தில், பிறப்பு விகிதம் மாற்று விகிதத்திற்கும் கீழே மிக மோசமாகக் குறைந்து வருவதற்கு இந்த ஊழல் கலாச்சாரமே முக்கியக் காரணியாக உருவெடுத்துள்ளது என ஸ்ரீதர் வேம்பு எச்சரித்துள்ளார்.
Edited by Siva
அரசு கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் தேர்வில் முறைகேடுகள்!.. பழனிச்சாமி பகீர்!...
அரசு கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் தேர்வு முடிவுகளில் முறைகேடுகள் நடைபெற்ற இடம் புகார்கள் மீது உரிய விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தை நிர்ணயம் செய்யும் பேராசிரியர் பணியிடங்களுக்கு தகுதியான நபர்களை நியமிக்க வேண்டும் எனவும் அவர் கூறியிருக்கிறார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:
விரைவில் சட்டசபையில் விஜய் டான்ஸ் ஆடுவார்!.. உதயநிதி ஸ்டாலின் நக்கல்!..
அந்தரங்க உறுப்பில் போதை மருந்து கடத்திய 2 பெண்கள்.. 88 கிராம் போதைப்பொருள் பறிமுதல்..
மொஹரம் ஊர்வலத்தில் 15000 பேரை கொல்ல திட்டமிட்டேன்.. தன்னார்வலர்களின் விழிப்புணர்வால் மிகப்பெரிய அசம்பாவிதம் தடுப்பு...
மும்பையில் நடைபெற்ற மொஹரம் ஊர்வலத்தின் போது, மக்களுக்கு விஷ மாத்திரைகளை விநியோகித்த ஃபய்யாஸ் பிரேம்ஜி என்ற நபரை காவல்துறை சரியான நேரத்தில் கைது செய்ததால் ஒரு பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது. பைகுல்லா பகுதியில் இந்த மாத்திரைகளை சாப்பிட்ட 11 பேருக்கு வயிற்று வலி மற்றும் வாந்தி ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதை அடுத்து அவர் பிடிபட்டார்.
விமான நிலையம் முதல் கத்திப்பாரா வரை கேட்வே ஆப் சென்னை.. மெகா திட்டம் ரெடி...
சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து கத்திப்பாரா மேம்பாலம் வரையிலான 4.8 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள சாலையை அழகுபடுத்தும் நோக்கில் 'கேட்வே ஆப் சென்னை' என்ற புதிய மெகா திட்டத்தை பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி செயல்படுத்தவுள்ளது. சென்னைக்கு வரும் சர்வதேச பயணிகளையும் முதலீட்டாளர்களையும் கவரும் வகையில் இந்தத் திட்டம் உள்கட்டமைப்பு மாற்றங்களைக் கொண்டு வரவுள்ளது.