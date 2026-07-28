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  4. "Zero Bribe, Total Transparency": 2,036 Police Personnel Transferred in a Single Day in Tamil Nadu
Written By Webdunia

கேட்ட இடத்தில் டிரான்ஸ்பர்.. ஒரு பைசா லஞ்சம் இல்லை.. மகிழ்ச்சியில் காவல்துறையினர்.. இதுதாண்டா மாற்றம்...

காவல்துறையினர் பணியிட மாற்றம்
Written By: Webdunia
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (08:58 IST)
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தமிழகக் காவல்துறையில் வெளிப்படைத்தன்மையையும் நேர்மையையும் நிலைநாட்டும் வகையில் ஒரே நாளில் 2036 காவலர்கள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் மாநிலம் முழுவதும் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
 
இது குறித்து காவல்துறையின் தலைமை இயக்குநர் மகேஷ் குமார் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த காவலர்களின் இடமாற்ற கோரிக்கைகள் தற்போது முழுமையாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார். புதிய உத்தரவின்படி, இடமாற்றம் பெற்ற அனைத்து காவலர்களும் வரும் ஆகஸ்ட் ஒன்பதாம் தேதிக்குள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட புதிய பணியிடங்களில் பொறுப்பேற்று கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
 
குறிப்பாக, இந்த மாபெரும் பணியிட மாற்ற நடவடிக்கையில் ஒரு பைசா கூட லஞ்சம் பெறப்படாமல், காவலர்கள் தாங்கள் விரும்பிய சொந்த ஊர்களிலோ அல்லது விருப்பமான இடங்களிலோ தகுதியின் அடிப்படையில் பணிபுரியும் பொன்னான வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
 
முந்தைய ஆட்சிக்காலங்களில் இடமாறுதல்களுக்காக துறை சார்ந்த லஞ்சமும் பரிந்துரைகளும் தலைவிரித்தாடிய நிலையில், தற்போது எந்தவித சிபாரிசும் இன்றி தங்களின் நீண்டநாள் கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட்டதை எண்ணிக்காவலர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். 
 
எந்தவொரு முறைகேடுக்கும் இடமளிக்காமல் நேர்மையான முறையில் இந்த அதிரடி மாற்றத்தை செயல்படுத்திய முதலமைச்சருக்கும் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளுக்கும் காவல்துறையினர் தங்களது மனமார்ந்த நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva
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