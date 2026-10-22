நிதி ஆலோசகர் ஹரிஸ் தற்கொலை!.. யுடியூபர் ஜேசன் சாமுவேல் கைது!...
யூடியூப், இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைதளங்களில் நிதி மேலாண்மை தொடர்பாக ஆலோசனைகளை வழங்கி வந்தவர் இளைஞர் ஹரிஷ். இவரின் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தை 12 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் ஃபாலோ செய்து வருகிறார்கள்.
இந்நிலையில்தான், புதுச்சேரியை சேர்ந்த யுடியூபர் ஜேசன் சாமூவேல் தன்னை தொடர்ந்து மிரட்டி வருவதாக ஹரி சில நாட்களுக்கு முன்பு வீடியோவை வெளியிட்டார். அதில் ஜேசன் சாமுவேல் தன்னை பற்றி பொய்யான கருத்துக்களை சமூக வலைதளங்களில் பரப்புவதாகவும், தன்னை தொடர்பு கொண்டு தனக்கு ரூ.3 கோடி பணம் கொடுக்காவிட்டால் தன்மீது வழக்கு தொடர்ந்து தன்னை சிறையில் தள்ளி விடுவேன் என மிரட்டி வருவதாகவும் அவர் கூறியிருந்தார். அதன்பின் ஹரிஷ் தனது வீட்டில் தற்கொலை செய்து கொண்டார்..
இதையடுத்து புதுச்சேரியில் பதுங்கியிருந்த ஜேசன் சாமுவேலை தமிழக காவல்துறை இன்று காலை கைது செய்துள்ளனர். சமூக வலைதளங்களில் ஹரிஷ் கூறிய தகவல்கள் முற்றிலும் பொய்யானது என தொடர்ந்து ஜேசன் சாமுவேல் பொய் பிரச்சாரம் செய்தார். மேலும், ஹரீஸ் பலரிடமும் பணம் வாங்கிக் கொண்டு பங்குச் சந்தையில் ஏமாற்றி விட்டதாகவும் பொய்யான தகவல்களை ஜேசன் சாமுவேல் பரப்பி வந்தார்.
அதோடு செபி நிறுவனத்தின் பதிவு பெற்ற உரிமம் ஹரீஸிடம் இல்லை எனவும் அவர் பிரச்சாரம் செய்தார். இதையடுத்து ஹரிஷின் இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் யூடியூப் சேனல்கள் முடக்கப்பட்டன. ஆனாலும் வேறு பெயர்களில் கணக்குகளை தொடங்கி ஹரிஷ் தொடர்ந்து வீடியோக்களை வெளியிட்டு இருந்தார். அவற்றின் மீதும் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்து சாமுவேல் தொடர்ந்து வீடியோக்களை வெளியிட்டார். இதனால் மனமுடைந்து ஹரிஷ் நேற்று வீட்டில் யாரும் இல்லாத போது தற்கொலை செய்து கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதையடுத்து புதுச்சேரியில் பதுங்கியிருந்த ஜேசன் சாமுவேலை தமிழக காவல்துறை இன்று காலை கைது செய்துள்ளனர். சமூக வலைதளங்களில் ஹரிஷ் கூறிய தகவல்கள் முற்றிலும் பொய்யானது என தொடர்ந்து ஜேசன் சாமுவேல் பொய் பிரச்சாரம் செய்தார். மேலும், ஹரீஸ் பலரிடமும் பணம் வாங்கிக் கொண்டு பங்குச் சந்தையில் ஏமாற்றி விட்டதாகவும் பொய்யான தகவல்களை ஜேசன் சாமுவேல் பரப்பி வந்தார்.
அதோடு செபி நிறுவனத்தின் பதிவு பெற்ற உரிமம் ஹரீஸிடம் இல்லை எனவும் அவர் பிரச்சாரம் செய்தார். இதையடுத்து ஹரிஷின் இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் யூடியூப் சேனல்கள் முடக்கப்பட்டன. ஆனாலும் வேறு பெயர்களில் கணக்குகளை தொடங்கி ஹரிஷ் தொடர்ந்து வீடியோக்களை வெளியிட்டு இருந்தார். அவற்றின் மீதும் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்து சாமுவேல் தொடர்ந்து வீடியோக்களை வெளியிட்டார். இதனால் மனமுடைந்து ஹரிஷ் நேற்று வீட்டில் யாரும் இல்லாத போது தற்கொலை செய்து கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.