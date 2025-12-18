வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025 (12:13 IST)

தொழில் போட்டி!.. இளம்பெண்ணுக்கு புது ரூட்டில் டார்ச்சர் கொடுத்த நபர்!....

cash delivery
கோவை கணபதி பகுதியில் 23வது வயது இளம்பெண் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் தொழில் நிறுவனம் ஒன்றை நடத்தி வருகிறார். கடந்த சில நாட்களாகவே அவரால் தொழிலில் கவனம் செலுத்த முடியவில்லை. அதற்கு காரணம் ஒரு நாளைக்கு 100க்கும் மேற்பட்ட ஆன்லைன் பார்சல்கள் அவரின் முகவரிக்கு வந்திருக்கிறது. ஆனால் உண்மையில் அவர் அந்த ஆர்டரை கொடுக்கவில்லை. யாரோ ஒருவர் தொடர்ந்து கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஆப்ஷன் கொடுத்து அவரின் முகவரிக்கு நிறைய பார்சல்களை அனுப்பி டார்ச்சர் செய்திருக்கிறார்.

கடந்த பல நாட்களாகவே இப்படி அவருக்கு நிறைய பார்சல் வந்திருக்கிறது. அதோடு அவரின் பெயருக்கு முன்னால் ஒரு கெட்ட வார்த்தையும் சேர்த்து முகம் சுழிக்கும் வகையில் அனுப்பி இருக்கிறார்கள். இதனால் அவரால் தொழில் கவனம் செலுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது.

யாரோ ஒருவர்தான் இதை செய்கிறார் என்பதை புரிந்து கொண்ட அந்த பெண் இதுபற்றி சைபர் கிரைமில் புகார் கொடுத்தார். இதையடுத்து சைபர் கிரைம் போலீஸ் இது தொடர்பாக வழக்கு செய்து எந்த இணையதளத்திலிருந்து ஆர்டர் போடப்பட்டிருக்கிறது? யாருடைய ஐடி என்பதை கண்டுபிடிக்கும் விசாரணையில் இறங்கினார்கள். விசாரணையில் கோவை புலியகுளத்தில் அந்த பெண்ணை போலவே டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் செய்து வந்த சதீஷ்குமார்தான் இதை செய்திருக்கிறார் என்பதை தெரியவந்திருக்கிறது.

பாதிக்கப்பட்ட அந்த பெண் சதீஷ்குமார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்திருக்கிறார். தன்னிடம் தொழில் கற்றுக்கொண்டு தனியாக தொழில் தொடங்கி தனக்கே போட்டிக்கு வந்த கோபத்தில்தான் சதீஷ்குமார் இப்படி வினோத முறையில் டார்ச்சர் செய்திருக்கிறார் என்பது தெரியவந்திருக்கிறது. சதீஷ்குமாரை போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்திருக்கிறார்கள்
.

நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் தேர்தலில் போட்டியிடுகிறாரா? மூத்த வழக்கறிஞர் கருத்தால் பரபரப்பு..!

நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் தேர்தலில் போட்டியிடுகிறாரா? மூத்த வழக்கறிஞர் கருத்தால் பரபரப்பு..!மதுரை திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூண் தொடர்பான மேல்முறையீட்டு வழக்கில், உச்ச நீதிமன்ற மூத்த வழக்கறிஞர் விகாஸ் சிங் தெரிவித்த கருத்து சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஈரோட்டில் தொண்டர் படையை வழிநடத்தும் செங்கோட்டையன்.. களத்தில் நின்று போட்ட பரபரப்பான உத்தரவுகள்..!

ஈரோட்டில் தொண்டர் படையை வழிநடத்தும் செங்கோட்டையன்.. களத்தில் நின்று போட்ட பரபரப்பான உத்தரவுகள்..!ஈரோடு மாவட்டம் விஜயமங்கலத்தில் நடைபெற்று வரும் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் பிரசார கூட்டத்தில், தொண்டர்களை முறைப்படுத்துவதிலும் வாகனங்களை ஒழுங்குபடுத்துவதிலும் கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர் படையினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். செங்கோட்டையன் முன் நின்று இளைஞர் படையை வழி நடத்தி வருகிறார்.

அதிகாலை முதலே குவிந்த தொண்டர்களின் கூட்டம்.. விஜய் உரையாற்றும் இடத்திற்கு 3 அடுக்கு தடுப்பு பாதுகாப்பு..!

அதிகாலை முதலே குவிந்த தொண்டர்களின் கூட்டம்.. விஜய் உரையாற்றும் இடத்திற்கு 3 அடுக்கு தடுப்பு பாதுகாப்பு..!ஈரோடு மாவட்டம் விஜயமங்கலத்தில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் பங்கேற்கும் பிரம்மாண்ட பிரசார பொதுக்கூட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது. கரூரில் நிகழ்ந்த துயர சம்பவத்திற்குப் பிறகு, சுமார் இரண்டு மாதங்கள் கழித்து நடைபெறும் முதல் கூட்டம் என்பதால் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் உச்சகட்டத்தை எட்டியுள்ளன.

கோவை வந்தார் தவெக தலைவர் விஜய்.. இன்னும் சில நிமிடங்களில் மாநாடு..!

கோவை வந்தார் தவெக தலைவர் விஜய்.. இன்னும் சில நிமிடங்களில் மாநாடு..!தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், கரூர் கூட்ட நெரிசல் விபத்துக்கு பிறகு முதல்முறையாக ஈரோடு மாவட்டம் விஜயமங்கலத்தில் நடைபெற்று வரும் பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டத்தில் உரையாற்றுகிறார். கரூரில் நிகழ்ந்த துயர சம்பவத்திற்கு பிறகு விஜய் பங்கேற்கும் முதல் அரசியல் மேடை இது என்பதால், ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தின் பார்வையும் இந்த நிகழ்வின் மீது திரும்பியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com