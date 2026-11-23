இனி ரத்தத்துக்கு தட்டுப்பாடு இருக்காது! தமிழகம் முழுவதும் ஆண்டு முழுவதும் ரத்த தான முகாம்... அரசு அதிரடி அரசாணை!
தமிழகம் முழுவதும் ஆண்டு முழுவதும் பாதுகாப்பான ரத்த இருப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், மாவட்ட வாரியாக "தன்னார்வ இரத்த தான முகாம் அட்டவணை" தயாரித்துச் செயல்படுத்த தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. இதுவரை பல்வேறு அமைப்புகள் தனித்தனியாக முகாம்கள் நடத்தி வந்ததால் ஏற்படும் பருவகால ரத்தத் தட்டுப்பாட்டைத் தவிர்க்க இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மாவட்ட மக்கள் தொகையில் 1 சதவீதம் ரத்த சேகரிப்பு இலக்கை எட்டுவதையும், 100 சதவீதம் தன்னார்வ ரத்த தானத்தை ஊக்குவிப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்டு, தமிழ்நாடு மாநில ரத்தமாற்றக் கழகத் திட்ட இயக்குனர் ஆண்டு அட்டவணையை வெளியிட அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ரத்த இருப்பு மற்றும் தேவைக்கேற்ப அட்டவணையை மாற்றியமைக்கும் அதிகாரம் மாவட்டக் குழுக்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கூடுதல் நிதிச் செலவின்றி, ஏற்கனவே உள்ள கட்டமைப்பு மற்றும் சுகாதாரத் துறை ஒத்துழைப்புடன் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. இதன் மூலம் மாநிலத்தின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் நோயாளிகளுக்குத் தேவையான ரத்தம் தடையின்றி கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது