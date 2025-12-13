சனி, 13 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 13 டிசம்பர் 2025 (08:53 IST)

மகளிர் உரிமை தொகை இன்னும் உயரும்.. முதல்வர் முக ஸ்டாலின் அறிவிப்பு..!

MK Stalin
தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள், கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் நிதி உதவி நிச்சயம் உயர்த்தப்படும் என்று உறுதியளித்துள்ளார்.
 
'வெல்லும் தமிழ்ப் பெண்கள்' என்ற நிகழ்வில், இத்திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்ட விரிவாக்கத்தை  தொடங்கி வைத்துப் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின், பெண்களின் உரிமையும், அவர்களுக்கான மாதாந்திர நிதியும் உயரும் என்று அறிவித்தார்.
 
அவர் மேலும் கூறுகையில், "தலைநிமிர்ந்து நிற்கும் தமிழ்நாட்டில் பெண்கள் முன்னேறி நடைபோட, உரிமைத்தொகை நிச்சயம் அதிகரிக்கும்; பெண்களின் உரிமையும் உயரும்." என்று குறிப்பிட்டார்.
 
கலைஞர் மகளிர் உரிமை திட்டத்தின் வெற்றிக்கு சான்றாக, அண்டை மாநிலங்கள் கூட இத்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த தொடங்கியுள்ளன என்றும், மக்கள் நலத்திட்டங்களை 'இலவசம்' என்று விமர்சிப்பவர்கள் கூட தங்கள் மாநிலங்களில் இவற்றை செயல்படுத்த ஆரம்பித்துவிட்டதாகவும் அவர் சுட்டிக் காட்டினார்.
 
எதிர்காலத்தில் வரலாறு எழுதப்படும்போது, 'மகளிர் முன்னேற்றத்தின் புதிய அத்தியாயம், ஸ்டாலினின் திராவிட மாடல் ஆட்சியில் தொடங்கியது' என்று நிச்சயமாக எழுதப்படும்," என்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின் நம்பிக்கைத் தெரிவித்தார்.
 
Edited by Mahendran

தலைக்கு மேல கத்தி!.. தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் மாற்றப்படுவாரா?!...

தலைக்கு மேல கத்தி!.. தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் மாற்றப்படுவாரா?!...தலைக்கு மேல கத்தி!.. தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் மாற்றப்படுவாரா?!...

ஏமாந்து போயிடாதீங்க.. திமுக பக்கம் நில்லுங்க!.. விஜயை தாக்கிய சத்யராஜ்!...

ஏமாந்து போயிடாதீங்க.. திமுக பக்கம் நில்லுங்க!.. விஜயை தாக்கிய சத்யராஜ்!...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கியதிலிருந்தே திமுகவை கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறார்.

மகளிர் உரிமை தொகை உயரும்.. மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு...

மகளிர் உரிமை தொகை உயரும்.. மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு...2011 தேர்தல் பரப்புரையில் தமிழகத்தில் உள்ள மகளிர்க்கு உரிமை தொகையாக மாதம் 1000 ரூபாய் வழங்கப்படும் என திமுக அறிவித்தது.

புஸ்ஸி ஆனந்த் சரியில்ல!.. எனக்கே இந்த நிலையா?!.. தவெகவில் மோதல்!...

புஸ்ஸி ஆனந்த் சரியில்ல!.. எனக்கே இந்த நிலையா?!.. தவெகவில் மோதல்!...ஒவ்வொரு கட்சியிலும் உட்கட்சி பூசல் இருப்பது போல நடிகர் விஜய் துவங்கிய தவெக கட்சியிலும் உட்கட்சி பூசல் துவங்கியிருக்கிறது.

சிபிஎஸ்இ பொதுத் தேர்வுகளில் பெரும் மாற்றம்: 2026 முதல் அமல்!

சிபிஎஸ்இ பொதுத் தேர்வுகளில் பெரும் மாற்றம்: 2026 முதல் அமல்!மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரியம் 2026ஆம் ஆண்டு முதல் 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளில் மாணவர்களின் மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் வகையில் பல முக்கிய மாற்றங்களை செய்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com