மகளிர் உரிமை தொகை இன்னும் உயரும்.. முதல்வர் முக ஸ்டாலின் அறிவிப்பு..!
தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள், கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் நிதி உதவி நிச்சயம் உயர்த்தப்படும் என்று உறுதியளித்துள்ளார்.
'வெல்லும் தமிழ்ப் பெண்கள்' என்ற நிகழ்வில், இத்திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்ட விரிவாக்கத்தை தொடங்கி வைத்துப் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின், பெண்களின் உரிமையும், அவர்களுக்கான மாதாந்திர நிதியும் உயரும் என்று அறிவித்தார்.
அவர் மேலும் கூறுகையில், "தலைநிமிர்ந்து நிற்கும் தமிழ்நாட்டில் பெண்கள் முன்னேறி நடைபோட, உரிமைத்தொகை நிச்சயம் அதிகரிக்கும்; பெண்களின் உரிமையும் உயரும்." என்று குறிப்பிட்டார்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமை திட்டத்தின் வெற்றிக்கு சான்றாக, அண்டை மாநிலங்கள் கூட இத்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த தொடங்கியுள்ளன என்றும், மக்கள் நலத்திட்டங்களை 'இலவசம்' என்று விமர்சிப்பவர்கள் கூட தங்கள் மாநிலங்களில் இவற்றை செயல்படுத்த ஆரம்பித்துவிட்டதாகவும் அவர் சுட்டிக் காட்டினார்.
எதிர்காலத்தில் வரலாறு எழுதப்படும்போது, 'மகளிர் முன்னேற்றத்தின் புதிய அத்தியாயம், ஸ்டாலினின் திராவிட மாடல் ஆட்சியில் தொடங்கியது' என்று நிச்சயமாக எழுதப்படும்," என்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின் நம்பிக்கைத் தெரிவித்தார்.
