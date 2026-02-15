பாதுகாப்பு முக்கியம் இல்ல.. தளபதியை பார்ப்பதுதான் முக்கியம்!.. தவெக மீட்டிங்கில் பெண்கள் பேட்டி!...
தவெக தலைவர் விஜய் கரூரில் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தை நடத்தியபோது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவத்திற்கு பின் தவெக கூட்டத்திற்கு வருவதற்கு அந்த கட்சியே சில கட்டுப்பாடுகளை கொண்டுவந்தது. குறிப்பாக வயதானவர்கள், கர்ப்பிணி பெண்கள், குழந்தைகள் ஆகியோர் கூட்டத்திற்கு வர வேண்டாம் என தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார்கள்..
ஆனாலும் பல பெண்களும் அதைக் கேட்பதில்லை விஜய் ஈரோட்டில் பேசியபோதும், சமீபத்தில் சேலத்தில் பேசிய போதும் சில பெண்கள் கைக்குழந்தையை தூக்கிக் கொண்டு வந்திருந்தார்கள்.. அவர்களை உள்ளே அனுமதிக்க மாட்டார்கள் என்பதால் கூட்டம் நடைபெரும் இடத்திற்கு வெளியே நின்று கொண்டிருந்தார்கள். விஜயை பார்க்க வேண்டும் என்பது மட்டுமே அவர்களின் ஒரே நோக்கமாக இருந்தது.
அப்படி குழந்தையை வைத்துக்கொண்டு நின்றுகொண்டிருந்த பெண்ணிடம் செய்தியாளர் ஒருவர் ‘வெயில் நேரத்தில் இப்படி கைக்குழந்தையை தூக்கிக்கொண்டு கூட்டத்திற்கு வர வேண்டுமா?.. தவெகவினரே வேண்டாம் என்று சொல்லும்போது நீங்கள் ஏன் இதை மீண்டும் செய்கிறீர்கள்?’ என கோபமாகவே கேட்டார். அப்போது அருகில் இருந்த பெண்கள் ‘குழந்தைக்கு ஒன்றும் ஆகாது.. நாங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கிறோம்’ என்று சொன்னார்கள்.
ஆனால் அந்த செய்தியாளர் மீண்டும் மீண்டும் அந்த கேள்வியை கேட்டு வாக்குவாதம் செய்தார். ஒரு கட்டத்தில் அந்த பெண்கள் ‘எங்களுக்கு பாதுகாப்பு முக்கியமில்லை.. தளபதியை பார்ப்பதுதான் முக்கியம்’ என சொன்னார்கள். இந்த வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாக வருகிறது.. இதை பார்த்த பலரும் ‘இப்படிப்பட்டவர்கள் திருந்த மாட்டார்கள்’ என பதிவிட்டு வருகிறார்கள்..
சேலத்தில் விஜய் பேசியபோது அந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட சுராஜ் என்கிற வாலிபர் வெயில் தாங்க முடியாமல் மயங்க்கி விழுந்து மரணமடைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.