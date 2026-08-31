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  4. women body found in water tank in salem
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Monday, 31 August 2026 (13:02 IST)

பெண்ணை துண்டு துண்டாக வெட்டி தண்ணீர் தொட்டியில் வீசிய கொடூரம்!.. சேலத்தில் அதிர்ச்சி..

salem
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (13:05 IST)
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சேலம் மாவட்டம் அரிசிபாளையம் பகுதியில் உள்ள ஒரு பூசாரியின் வீட்டு மொட்டை மாடியில் கடந்த சில நாட்களாகவே கடுமையான துர்நாற்றம் வீசியிருக்கிறது. இதனால் சந்தேகமடைந்த வீட்டின் உரிமையாளர் மற்றும் அருகில் வசிக்கும் மக்கள் இன்று காலை தண்ணீர் தொட்டியை திறந்து பார்த்திருக்கிறார்கள்..

அப்போது அதற்குள் ஒரு மூட்டை கிடப்பதை கண்டு அவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். உடனடியாக செவ்வாப்பேட்டை காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கொடுத்தனர். போலீஸ் அதிகாரிகள் அங்கே சென்று தண்ணீர் தொட்டிக்குள் இருந்த மூட்டையை வெளியே எடுத்து பார்த்தபோது அதற்குள் ஒரு பெண்ணின் உடல் பாகங்கள் துண்டு துண்டாக வெட்டப்பட்டு அழுகிய நிலையில் இருந்தது..

அந்த பெண் கொலை செய்யப்பட்டு பல நாட்கள் ஆகியிருக்கலாம் என்கிற நிலையில் போலீசார் சடலைத்தை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக சேலம் அரசு மோகன் குமாரமங்கலம் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்த கொலை தொடர்பாக காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர். சமீபத்தில் சேலம் மாவட்டத்தில் மாயமான பெண்கள் பட்டியலின் அடிப்படையில் முதற்கட்ட விசாரணை நடந்து வருகிறது..

அந்த வீட்டுக்கு மொட்டை மாடிக்கு சென்றவர்கள் யார்? தங்கியிருந்தவர்கள் யார் மற்றும் சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள். குடியிருப்பு பகுதியிலேயே இப்படி ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றிருப்பது அரிசிபாளையத்தில் வசிக்கும் மக்களிடம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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