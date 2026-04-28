விஜய் 45% ஓட்டு வாங்குவார்.. அடித்து சொல்லும் அரசியல் விமர்சகர்கள்..!
தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் இதுவரை கண்டிராத ஒரு புதிய மாற்றமாக, நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' வரப்போகும் தேர்தலில் சுமார் 45 சதவீத வாக்குகளை கைப்பற்றும் என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் முன்வைக்கும் கணிப்பு பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நீண்டகாலமாக திராவிட கட்சிகள் 30 முதல் 35 சதவீத வாக்குகளை தக்கவைத்து வரும் சூழலில், ஒரு புதிய கட்சி இவ்வளவு பெரிய இலக்கை எட்டுவது சாத்தியமா என்ற கேள்வி எழுந்தாலும், அதற்கான வலுவான காரணங்களையும் விமர்சகர்கள் அடுக்குகின்றனர்.
கடந்த 50 ஆண்டுகால திராவிட அரசியலில் சலிப்படைந்துள்ள நடுநிலை வாக்காளர்கள் மற்றும் சுமார் 10 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான புதிய இளைய தலைமுறை வாக்காளர்கள் விஜய்யின் பக்கம் பெரும் திரளாக அலைமோதும் வாய்ப்பு உள்ளதாக கருதப்படுகிறது.
திராவிட கட்சிகளின் பாரம்பரிய வாக்கு வங்கியில் ஒரு பெரும் விரிசல் விழுந்துள்ளதையும், அந்த வெற்றிடத்தை விஜய் தனது 'மாற்று அரசியல்' முழக்கத்தால் நிரப்புவதையும் கள நிலவரங்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
பெண்களின் ஆதரவு மற்றும் ஊழலற்ற நிர்வாகத்தை விரும்பும் சாமானிய மக்களின் எதிர்பார்ப்பு ஆகியவை விஜய்யை இந்த 45 சதவீத இலக்கை நோக்கி தள்ளும் என்று நம்பப்படுகிறது. இது வெறும் ஒரு சினிமா நட்சத்திரத்தின் கவர்ச்சி மட்டுமல்ல, மாற்றத்திற்கான மக்களின் ஒட்டுமொத்த எழுச்சியின் வெளிப்பாடு என அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர்.
