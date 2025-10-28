செவ்வாய், 28 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Prasanth K
Last Modified: செவ்வாய், 28 அக்டோபர் 2025 (12:40 IST)

மீண்டும் தொடங்கும் தவெக பிரச்சாரம்? அடுத்த வாரம் அவசர பொதுக்குழு!? - விஜய் திட்டம் என்ன?

Vijay

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் பணிகளை மீண்டும் தொடங்குவது குறித்து அடுத்த வாரம் தவெக பொதுக்குழுவை விஜய் கூட்ட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

 

கடந்த மாதம் 27ம் தேதி தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் கரூரில் நடத்திய பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் பலியான சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. உயிரிழந்தவர்கள் குடும்பங்களுக்கு இழப்பீடு வழங்கிய விஜய், அதன் பின்னர் பிரச்சாரங்களில் ஈடுபடாமல் இருந்து வருகிறார்.

 

பெரும்பாலும் வெளியே தலைக்காட்டாமல் இருந்து வந்த அவர், நேற்று கரூரில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குடும்பங்களை மாமல்லபுரத்திற்கு வரவழைத்து சந்தித்தார். அவர்களிடம் விஜய் கண்ணீர் மல்க பேசியதாகவும், அதற்கு பாதிக்கப்பட்டவர்கள் விஜய்க்கு ஆறுதல் சொல்லி, தங்களுக்கு விஜய் மீது கோபம் இல்லையென்றும் சொன்னதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

 

பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அளித்த தேற்றுதல் விஜய்க்கு நம்பிக்கையை கொடுத்துள்ளதாக தெரிகிறது. இதனால் மீண்டும் தேர்தல் பணிகளை தொடங்க விஜய் திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதற்கு முன்னதாக தவெக பொதுக்குழுவை அடுத்த வாரத்தில் விஜய் கூட்ட உள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது.

 

அந்த பொதுக்குழுவில் கட்சி நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் ஆற்ற வேண்டிய பணிகள் குறித்தும், கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்துவது குறித்தும் பல ஆலோசனைகள், பயிற்சிகளை வழங்குவது குறித்து விஜய் பேசுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

 

Edit by Prasanth.K

ஓராண்டுக்கு இலவச Subscription.. பயனர்களை அதிகரிக்க ChatGPT எடுத்த அதிரடி முடிவு..!

ஓராண்டுக்கு இலவச Subscription.. பயனர்களை அதிகரிக்க ChatGPT எடுத்த அதிரடி முடிவு..!ChatGPTயின் ஒரு சில பகுதிகள் தற்போது கட்டண முறையாக இருக்கும் நிலையில், அனைவருக்கும் இலவசமாக வழங்க போவதாகவும், ஓராண்டுக்கு கட்டணம் இல்லாமல் இலவசமாக சேட்ஜிபிடி-யின் அனைத்து வெர்ஷன்களையும் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம் என்று சேட்ஜிபிடியின் ஓப்பன் ஏஐ நிறுவனம் அறிவித்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நேற்று ஏற்றத்தில் இருந்த பங்குச்சந்தை இன்று திடீர் சரிவு.. முதலீட்டாளர்கள் அதிர்ச்சி..!

நேற்று ஏற்றத்தில் இருந்த பங்குச்சந்தை இன்று திடீர் சரிவு.. முதலீட்டாளர்கள் அதிர்ச்சி..!பங்குச்சந்தை நேற்று வாரத்தின் முதல் நாளில் ஏற்றத்தில் இருந்ததால் முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்த நிலையில், இன்று திடீரென சரிந்திருப்பது முதலீட்டாளர்களுக்கு அதிர்ச்சியை அளித்துள்ளது.

இன்று ஒரே நாளில் ரூ.1200 குறைந்தது தங்கம் விலை.. இன்னும் சரியும் என தகவல்..!

இன்று ஒரே நாளில் ரூ.1200 குறைந்தது தங்கம் விலை.. இன்னும் சரியும் என தகவல்..!தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வரும் நிலையில் இன்று தங்கம் விலை ஒரு கிராமுக்கு 150 ரூபாயும் ஒரு சவரனுக்கு 1200 ரூபாயும் குறைந்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

விக்கிப்பீடியாவுக்கு பதில் இன்னொரு தளம்.. எலான் மஸ்க்கின் ஏஐ தொழில்நுட்ப 'க்ரோக்கிப்பீடியா' அறிமுகம்!

விக்கிப்பீடியாவுக்கு பதில் இன்னொரு தளம்.. எலான் மஸ்க்கின் ஏஐ தொழில்நுட்ப 'க்ரோக்கிப்பீடியா' அறிமுகம்!இணையத்தில் தகவல்களை தேட உதவும் விக்கிப்பீடியாவுக்கு போட்டியாக, எக்ஸ் தளத்தின் உரிமையாளர் எலான் மஸ்க், 'க்ரோக்கிப்பீடியா' (Grokipedia) என்ற புதிய தளத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். இது எலான் மஸ்க்கின் xAI நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்று செயற்கை மழை பெய்ய வைக்க திட்டம்.. வானிலை சாதகமாக இருக்குமா?

இன்று செயற்கை மழை பெய்ய வைக்க திட்டம்.. வானிலை சாதகமாக இருக்குமா?தமிழகம் உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்களில் புயல் காரணமாக மிதமான மழை முதல் கனமழை வரை பெய்து வரும் நிலையில், டெல்லியில் இன்று செயற்கை மழை பெய்ய வைக்க திட்டமிடப்பட்டிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com