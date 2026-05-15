தன்னை தோற்கடித்த த.வெ.க-வுக்கு ஆதரவளித்த கூட்டணி கட்சிகளை ஸ்டாலின் வெளியேற்றுவாரா? அ.தி.மு.க கேள்வி
தமிழக அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் எழுச்சி, தற்போது திமுக தலைமையிலான கூட்டணியிலும் சலசலப்பை உருவாக்கியுள்ளது. குறிப்பாக, புதுச்சேரி மாநில அதிமுக செயலாளர் அன்பழகன் எழுப்பியுள்ள கேள்வி, அரசியல் வட்டாரத்தில் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது.
கடந்த தேர்தலில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினின் சொந்தத் தொகுதியான கொளத்தூரிலேயே, திமுக கூட்டணியில் இருந்த சில கட்சிகள் மறைமுகமாகவோ அல்லது நேரடியாகவோ த.வெ.க-வுக்கு ஆதரவளித்ததாக ஒரு குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இதனை மையமாக வைத்துப் பேசிய அன்பழகன், "தன்னை சொந்தத் தொகுதியிலேயே தோற்கடிக்க முயன்ற அல்லது மாற்று சக்திகளுக்கு ஆதரவளித்த கட்சிகளை, ஸ்டாலின் தனது கூட்டணியில் இருந்து வெளியேற்றும் துணிச்சல் இருக்கிறதா?" என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
வழக்கமாக திமுக கூட்டணி மிகவும் பலமானதாக கருதப்படும் நிலையில், த.வெ.க-வின் வரவு இந்த உறவில் விரிசலை ஏற்படுத்துமா என்ற ஐயம் எழுந்துள்ளது. கூட்டணி தர்மத்திற்கு எதிராக செயல்பட்டவர்களை ஸ்டாலின் சகித்து கொள்வாரா என்பதே தற்போதைய எதிர்பார்ப்பு. ஒருபுறம் அதிமுக இத்தகைய விமர்சனங்களை முன்வைக்க, மறுபுறம் திமுக இந்த சவாலை எவ்வாறு எதிர்கொள்ளப் போகிறது என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
Edited by Siva
தேசிய அளவில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ள நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் அவர்கள் தார்மீகப் பொறுப்பேற்று விளக்கம் அளித்துள்ளார். வினாத்தாள் கசிவு காரணமாக மே 3-ஆம் தேதி நடந்த தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டு, மறு தேர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த முக்கியமான விளக்கம் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள், மாநிலத்தின் முதுகெலும்பாகத் திகழும் வேளாண் துறை மற்றும் நீர்வளத்துறை ஆகியவற்றின் செயல்பாடுகள் குறித்து சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று விரிவான ஆய்வு மேற்கொண்டார். இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் காவிரி நதிநீர் விவகாரம், மேகதாது அணை விவகாரங்கள் மற்றும் ஜூன் 12-ம் தேதி மேட்டூர் அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறப்பது போன்ற முக்கிய முடிவுகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.