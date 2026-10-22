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  4. Widespread Heavy Rains Lash Tamil Nadu Districts; Chennai Receives Moderate Harmless Rainfall
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 22 October 2026 (16:25 IST)

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் எங்கெங்கு எவ்வளவு மழை பெய்துள்ளது? முக்கிய தகவல்கள்...

rain
Written By: SIVA
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (16:25 IST)
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கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதாவது 22.10.2026 காலை 8.30 மணி நிலவரப்படி தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் பரவலாக கனமழை பதிவாகியுள்ளது. குறிப்பாக கன்னியாகுமரி, தென்காசி, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி மற்றும் திருவண்ணாமலை ஆகிய தென் மற்றும் வட மாவட்டங்களில் மிகக்கனமழை கொட்டித் தீர்த்துள்ளது. 
 
இந்த மாவட்டங்களின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் மழைநீரின் அளவு கணிசமாக உயர்ந்து, மாநிலத்தின் அதிக மழைப்பொழிவு பெற்ற முதல் 50 இடங்களின் பட்டியலில் இவை இடம்பெற்றுள்ளன.
 
அதேபோல், சென்னை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களைப் பொறுத்தவரை, மாமல்லபுரம் வரையிலான கிழக்கு கடற்கரை சாலை பகுதிகள் மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தின் பொன்னேரி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள இடங்களில் கனமழை பதிவாகியுள்ளது. 
 
சென்னை மாநகர பகுதிகளில் பெரிய அளவிலான பாதிப்புகள் ஏதுமின்றி, சுமார் 20 மி.மீ முதல் 40 மி.மீ வரையிலான மிதமான மழை பெய்து மிதமான வானிலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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