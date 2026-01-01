விஜய்யுடன் கூட்டணி சேர அரசியல் கட்சிகள் தயக்கம் ஏன்? வாக்கு சதவீதத்தை நிரூபிக்கவில்லை என்பதா?
தமிழக அரசியலில் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியிருந்தாலும், அரசியல் கட்சிகள் அவருடன் கூட்டணி சேர தயங்குவதற்கு பின்னால் சில முக்கிய அரசியல் காரணங்கள் உள்ளன. இதில் முதன்மையானது, தவெக இதுவரை எந்த தேர்தலையும் சந்திக்காததால், அக்கட்சியின் உண்மையான வாக்கு சதவீதம் எவ்வளவு என்பது இன்னும் நிரூபிக்கப்படவில்லை.
ஒரு புதிய கட்சிக்கு இருக்கும் மக்கள் செல்வாக்கு என்பது தேர்தலுக்கு பின்னரே அதிகாரப்பூர்வமாக தெரியும். கடந்த காலங்களில் கமல்ஹாசனின் மக்கள் நீதி மய்யம் போன்ற கட்சிகள் தொடக்கத்தில் பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தினாலும், தேர்தலில் போதிய வாக்கு சதவீதத்தை பெறத் தவறின.
கூடுதல் காரணமாக, விஜய்யின் அரசியல் கொள்கைகள் இன்னும் முழுமையாக செதுக்கப்படவில்லை என்பதும், அவர் யாருக்கு மாற்று என்பதில் நிலவும் குழப்பமும் கூட்டணி கணக்குகளை சிக்கலாக்குகின்றன.
எனினும், 2026 தேர்தலுக்கு முன்னதாக நடைபெறவுள்ள சில அரசியல் நகர்வுகள் மற்றும் கருத்துக்கணிப்புகள் இந்த தயக்கத்தை மாற்றக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
