தீபாவளிக்கு இன்னும் 23 நாட்களே.. இன்னும் போனஸ் அறிவிக்கப்படாதது ஏன்? அன்புமணி கேள்வி..
வரும் நவம்பர் 8-ஆம் நாள் தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், தமிழக அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனப் பணியாளர்களுக்கு இன்னும் போனஸ் அறிவிக்கப்படாதது ஏமாற்றம் அளிப்பதாக பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
தீபாவளிக்கு இன்னும் 23 நாட்களே உள்ள நிலையில், வழக்கமாக ஒரு மாதத்திற்கு முன்பே தொடங்கப்பட வேண்டிய தொழிற்சங்க பேச்சுவார்த்தைகள் எதுவும் இன்னும் நடத்தப்படவில்லை என அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
விலைவாசி உயர்வை கருத்தில் கொள்ளாமல் கடந்த 22 ஆண்டுகளாக அதிகபட்சமாக 20% மட்டுமே போனஸ் வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும், குறைந்தபட்சம் ரூ. 7,000 முதல் அதிகபட்சமாக ரூ. 16,800 வரை மட்டுமே கணக்கிட்டு வழங்கப்படுவது குடும்பங்களின் செலவுகளுக்கு போதுமானதாக இல்லை என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
எனவே, அனைத்து பொதுத்துறை நிறுவன ஊழியர்கள் மற்றும் தற்காலிகப் பணியாளர்கள் உட்பட அனைவருக்கும் 30% போனஸை எந்தவித தாமதமும் இன்றி உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்று அன்புமணி வலியுறுத்தியுள்ளார்.