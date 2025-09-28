ஞாயிறு, 28 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 28 செப்டம்பர் 2025 (09:40 IST)

கரூருக்கு உதயநிதி ஏன் வரவில்லை: நடிகை காயத்ரி ரகுராம் கேள்வி..!

கரூருக்கு உதயநிதி ஏன் வரவில்லை: நடிகை காயத்ரி ரகுராம் கேள்வி..!

கரூரில் நடந்த துயர சம்பவத்திற்கு ஆறுதல் கூற முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வந்திருந்த நிலையில் துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஏன் வரவில்லை என அதிமுகவில் சமீபத்தில் இணைந்த நடிகை காயத்ரி ரகுராம் தனது சமூக வலைதளத்தில் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார். இது குறித்து அவர் கூறியதாவது:

 
சனிக்கிழமை பேரணிகளுக்கு மட்டும் தான் வருவார் விஜய்" என கிண்டல் செய்தார் உதயநிதி. ஆனால், உதயநிதி சனிக்கிழமைகளில் வெளியே வருவதில்லை எனும் உண்மைதான் என்ன? சனிக்கிழமைகள் துணை முதல்வருக்கு விடுமுறை நாளா? ஓய்வுநாளா? இல்லையெனில் உல்லாசத்திற்கான நாளா?
 
கரூரில் கூட்ட நெரிசல் ஏற்படுவதற்கு முன்பே, முதல்வரான தந்தை செய்தி கிடைத்தவுடனே சம்பவ இடத்திற்கு வந்துவிட்டார். ஆனால் மகன், அதாவது துணை முதல்வராக இருக்கும் உதயநிதி ஸ்டாலின், ஏன் கரூர் வரக்கூடாது?
 
செய்தியாளர்களின் கேள்விகளுக்கு செந்தில் பாலாஜி "முதலைக் கண்ணீர்" விடுகிறார்; அன்பில் மகேஷ் கூட அதேபோன்று. அதே நேரத்தில், செந்தில் பாலாஜியின் நெருங்கிய நபராக கருதப்படும் கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த வைஷ்ணவியும் நன்றாக திட்டமிட்டு சம்பவ இடத்திற்கு வந்திருந்தார்.
 
இந்தச் சூழ்நிலைகளைப் பார்க்கும்போது, உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்திருக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தது. ஆனால் அவர் வரவில்லை. ஏன்? திமுக அரசின் மோசமான நிர்வாகத்தையும், பழிவாங்கும் அரசியல் தந்திரங்களையும் பார்த்தபோது உங்களுக்கு (உதயநிதிக்கு) குற்ற உணர்ச்சி உண்டாகுகிறதா?
 
Edited by Siva

கரூரில் இன்று கடைகள் அடைக்கப்படும்: வணிகர் சங்கத்தலைவர் அறிவிப்பு..!

கரூரில் இன்று கடைகள் அடைக்கப்படும்: வணிகர் சங்கத்தலைவர் அறிவிப்பு..!கரூரில் நேற்று தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் பரப்புரை மேற்கொண்டபோது, கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட நெரிசலில் 39 பேர் உயிரிழந்தனர். விஜய் பேசிவிட்டு சென்ற பிறகு, கூட்டம் கலைந்து செல்லும்போது இந்த நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதில் 50-க்கும் மேற்பட்டோர் மயக்கமடைந்து, ஆம்புலன்ஸ் மூலம் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர். பலர் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

விஜய் தான் கரூர் சம்பவத்திற்கு முழு பொறுப்பேற்க வேண்டும்.. சரத்குமார் அறிக்கை..!

விஜய் தான் கரூர் சம்பவத்திற்கு முழு பொறுப்பேற்க வேண்டும்.. சரத்குமார் அறிக்கை..!தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் கரூரில் பிரச்சாரம் செய்தபோது, கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட நெரிசலில் 39 பேர் உயிரிழந்த நிலையில் இதுகுறித்து பா.ஜ.க நிர்வாகியும், நடிகருமான சரத்குமார் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

கரூர் துயர் சம்பவம்.. தவெக நிர்வாகிகள் மீது 4 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு..!

கரூர் துயர் சம்பவம்.. தவெக நிர்வாகிகள் மீது 4 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு..!தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய் நேற்று கரூரில் பிரச்சாரம் செய்தபோது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் 39 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும், பலர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. பலியான 39 பேரின் உடல்கள் பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டு உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன.

கரூர் துயர சம்பவத்தில் என்ன நடந்தது? பொறுப்பு டிஜிபி வெங்கடராமன் தகவல்..!

கரூர் துயர சம்பவத்தில் என்ன நடந்தது? பொறுப்பு டிஜிபி வெங்கடராமன் தகவல்..!தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் நேற்று கரூரில் தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்தபோது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 39 பேர் உயிரிழந்தனர்.

விஜய்யின் பனையூர் வீட்டில் போலீஸ் பாதுகாப்பு: கைது செய்யப்படுவாரா? முதல்வர் பதில்..!

விஜய்யின் பனையூர் வீட்டில் போலீஸ் பாதுகாப்பு: கைது செய்யப்படுவாரா? முதல்வர் பதில்..!தவெக தலைவர் விஜய் கரூரில் பிரச்சாரம் செய்த போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசல் காரணமாக 39 பேர் பலியாகியுள்ளனர். இதனை தொடர்ந்து, அவர் சென்னை பனையூரில் உள்ள தனது இல்லத்திற்கு திரும்பினார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com