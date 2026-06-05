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Last Updated : Friday, 5 June 2026 (12:06 IST)

யாரை கேட்டு எங்க கட்சி பேரை சேர்த்தீங்க.. ப்ரவீன் சக்கரவர்த்திக்கு கம்யூனிஸ்ட் கேள்வி..

அரசியல் சர்ச்சை
Publish: Fri, 5 Jun 2026 (12:04 IST) Updated: Fri, 5 Jun 2026 (12:06 IST)
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தமிழ்நாடு அரசியல் களம் புதிய கூட்டணிகள் மற்றும் வேட்பாளர் அறிவிப்புகளால் பரபரப்பாகியுள்ள நிலையில், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயற்குழு உறுப்பினர் பி. சண்முகம், காங்கிரஸ் பிரமுகர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தியின் பதிவிற்கு கடுமையான கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளார். புதிய கூட்டணியின் மாநிலங்களவை வேட்பாளராக தான் நிறுத்தப்பட்டு இருப்பதாக வெளியான பதிவில், சிபிஐ(எம்) கட்சியின் பெயரை குறிப்பிட்டிருப்பது முற்றிலும் தவறானது என்று அவர் மறுத்துள்ளார்.
 
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவில், "கூட்டணி அமைப்பது குறித்தோ அல்லது இந்த வேட்பாளருக்கு ஆதரவு கேட்டோ யாரும் எங்களை அணுகவும் இல்லை; ஆலோசிக்கவும் இல்லை. தவெக ஆட்சி அமைக்க மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எதன் அடிப்படையில் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது என்பது ஏற்கனவே தெளிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது" என்று சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். மேலும், யாரைக் கேட்டு எங்கள் கட்சியின் பெயரை இதில் சேர்த்தீர்கள் என்ற தொனியில், பிரவீன் சக்கரவர்த்தி அவர்களின் இந்தப் பதிவை "அதிகப் பிரசங்கித்தனம்" என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் எனச் சாடியுள்ளார்.
 
முன்னதாக, தவெக, காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட்கள் உள்ளிட்ட கட்சிகள் அடங்கிய புதிய முற்போக்குக் கூட்டணியின் முதல் வேட்பாளர் என பிரவீன் சக்கரவர்த்தி தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டதால் இந்த சர்ச்சை வெடித்தது. இடதுசாரிகளின் ஒப்புதல் இல்லாமல் தன்னிச்சையாகப் பெயரைப் பயன்படுத்தியதற்கு கம்யூனிஸ்ட் தரப்பில் எழுந்துள்ள இந்த பகிரங்க எதிர்ப்பு, தற்போதைய அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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