சட்டசபையில் நாளை முதல்வர் என்ன பேச போகிறார்? அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தகவல்..!
மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கும், தமிழகத்தின் முக்கிய பிரச்னைகளுக்கும் நாளை சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் பதில் அளிப்பார் என அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
உசிலம்பட்டி அருகே மறைந்த முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும், ஐந்து முறை சட்டமன்ற உறுப்பினருமான பி.கே. மூக்கையாத் தேவரின் 47-வது நினைவு நாளையொட்டி நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் அவர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார்.
பி.கே. மூக்கையாத் தேவர் நினைவிடத்தில் தவெக சார்பில் அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தலைமையில் எம்எல்ஏக்கள் விஜய், தங்கப்பாண்டி உள்ளிட்ட 10 பேர் மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினர். தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர், மேகமலை விவகாரத்தில் மக்களின் உண்மை நிலை நீதிமன்றத்தில் முறையாக எடுத்துரைக்கப்படவில்லை என குற்றம்சாட்டினார். தற்போது அந்த வழக்கு நீதிமன்றத்தில் இருப்பதால், பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் நிலையை நீதிமன்றத்தின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று நல்ல தீர்வு கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார்.
மேலும், உசிலம்பட்டி பேருந்து நிலைய பணிகள் திமுக நிர்வாகிகளின் காழ்ப்புணர்ச்சியால் முடங்கியதாக கூறிய அவர், தற்போது பணிகளை சரிசெய்யும் நடவடிக்கைகள் நடைபெற்று வருவதாக தெரிவித்தார். 58 கால்வாய் திட்டத்துக்கும் நிரந்தர அரசாணை பெற சட்டரீதியான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றார்.
முன்னாள் அமைச்சர் கே.என். நேரு வீட்டில் நடைபெற்ற லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை குறித்து பேசிய அவர், இது இயல்பான நடவடிக்கை என்றும், தவறு செய்திருந்தால் யாராக இருந்தாலும் தப்பிக்க முடியாது என்றும் கூறினார். கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினருடனும் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாகவும், இணைந்து பணியாற்றுவோம் என்றும் தெரிவித்தார். இறுதியில், தமிழக மக்களுக்கு என்ன தேவை, மக்கள் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்பதை முதல்வர் நாளைய சட்டப்பேரவையில் பேசுவார் என அமைச்சர் கூறினார்.
Edited by Siva