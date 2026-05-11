திங்கள், 11 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Webdunia
Last Updated : திங்கள், 11 மே 2026 (08:45 IST)

என்ன நடக்குது அதிமுகவில்? நள்ளிரவிலும் சிவி சண்முகம் வீட்டில் ரகசிய ஆலோசனை?

என்ன நடக்குது அதிமுகவில்? நள்ளிரவிலும் சிவி சண்முகம் வீட்டில் ரகசிய ஆலோசனை?
தமிழக அரசியலில் பரபரப்பான சூழல் நிலவி வரும் வேளையில், அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் உட்கட்சித் விவகாரங்கள் மீண்டும் சூடுபிடித்துள்ளன. 
 
குறிப்பாக, அக்கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகியான சி.வி. சண்முகத்தின் இல்லத்தில் நேற்று  நள்ளிரவை தாண்டியும் நீடித்த ரகசிய ஆலோசனை கூட்டம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது. 
 
சென்னை மற்றும் விழுப்புரம் பகுதிகளில் உள்ள அவரது இல்லங்களுக்கு கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகள் மற்றும் முக்கிய மாவட்ட செயலாளர்கள் அடுத்தடுத்து வந்து குவிந்த வண்ணம் உள்ளனர். தற்போதைய அரசியல் மாற்றங்கள் மற்றும் கட்சியின் அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் குறித்து இந்த சந்திப்பில் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
 
சமீபகாலமாக  அதிமுகவில் ஏற்பட்டுள்ள பின்னடைவு, தொடர் தோல்விகள், எடப்பாடி பழனிசாமி மீதான அதிருப்திகள் குறித்து ஆலோசனை செய்ய நள்ளிரவில் இத்தனை மூத்த நிர்வாகிகள் ஒரே இடத்தில் திரண்டிருப்பது, கட்சியில் ஏதேனும் முக்கிய மாற்றங்கள் நிகழப்போகிறதா என்ற கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது. 
தொண்டர்கள் மத்தியில் நிலவும் குழப்பங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் இந்த ஆலோசனையின் முடிவுகள் விரைவில் அறிவிக்கப்படலாம். எது எப்படியோ, அ.தி.மு.க முகாமில் நடக்கும் இந்த நள்ளிரவு அதிரடிகள் தமிழக அரசியலில் மற்றுமொரு பரபரப்பான அத்தியாயத்தை உறுதி செய்துள்ளன.
 
Edited by Siva

முதல்வர் விஜய் நேரடி கண்காணிப்பில் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை.. அரசாணை வெளியீடு..!

முதல்வர் விஜய் நேரடி கண்காணிப்பில் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை.. அரசாணை வெளியீடு..!தமிழகத்தில் பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க நடவடிக்கையாக "சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை" அமைப்பதற்கான அரசாணையை தமிழக அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது.

முதல்வரானவுடன் வேலையை துவங்கிய விஜய்!.. வைரலாகும் போட்டோ!...

முதல்வரானவுடன் வேலையை துவங்கிய விஜய்!.. வைரலாகும் போட்டோ!...தவெக ஆட்சியமைக்க தேவையான ஆதரவுகள் கிடைத்தநிலையில் இன்று காலை சென்னை உள் விளையாட்டு அரங்கில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் முதல்வராக பதவியேற்றுக்கொண்டார்.

1 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற தவெக எம்.எல்.ஏ.. நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!

1 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற தவெக எம்.எல்.ஏ.. நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியின் தேர்தல் முடிவுகள் தொடர்பாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், இந்திய தேர்தல் ஆணையம் நாளை பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

நான் மட்டுமே அதிகார மையம்!. தப்பு பண்ற ஐடியா இருந்தா?.. எச்சரித்த விஜய்!..

நான் மட்டுமே அதிகார மையம்!. தப்பு பண்ற ஐடியா இருந்தா?.. எச்சரித்த விஜய்!..தவெகவுக்கு போதுமான ஆதரவு கிடைத்ததையடுத்து இன்று காலை 10 மணியளவில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் தமிழகத்தின் முதல்வராக பதவியேற்றுக்கொண்டார்.

தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு நிலவரம்.. முதலமைச்சர் விஜய்யின் ஆய்வுக்கூட்டம்..!

தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு நிலவரம்.. முதலமைச்சர் விஜய்யின் ஆய்வுக்கூட்டம்..!தமிழ்நாட்டின் புதிய முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய், மாநிலத்தின் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு நிலவரம் குறித்து இன்று விரிவான ஆய்வுக்கூட்டத்தை நடத்தினார். தலைமை செயலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த உயர்நிலை கூட்டத்தில், தமிழக காவல்துறைத் தலைவர், சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் மற்றும் முக்கிய உள்துறை அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com