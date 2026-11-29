மசோதாவுக்கு திமுக ஆதரவு கொடுத்தால் என்ன நடக்கும்? ஆதரவு கொடுக்காவிட்டால் என்ன நடக்கும்?
மத்திய அரசின் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா விவகாரத்தில் திமுக எடுக்கப்போகும் முடிவு தமிழக மற்றும் தேசிய அரசியலில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என அரசியல் விமர்சகர்கள் கூறுகின்றனர்.
திமுக இந்த மசோதாவிற்கு ஆதரவு அளித்தால், மத்தியில் உள்ள கூட்டணி சமன்பாடுகளில் மாற்றம் ஏற்படுவதுடன், மத்திய அரசின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதாக ஒரு தரப்பு ஆய்வாளர்கள் மதிப்பிடுகின்றனர்.
அதேசமயம், இது தமிழ்நாட்டின் நாடாளுமன்ற தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை பாதிக்கும் எனக் கருதும் வாக்காளர்களிடையே அதிருப்தியை உருவாக்கி, வரும் தேர்தல்களில் திமுகவிற்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்றும் விமர்சகர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.
மாறாக, மசோதாவிற்கு திமுக ஆதரவு அளிக்காமல் எதிர்த்தால், இந்தியா கூட்டணியில் அக்கட்சியின் செல்வாக்கு அதிகரிப்பதுடன், மாநில உரிமைகளுக்காக போராடும் கட்சி என்ற பிம்பம் வலுப்பெறும் என ஆதரவாளர்கள் கருதுகின்றனர். இருப்பினும், மத்திய அரசின் கடுமையான அரசியல் மற்றும் நிர்வாக ரீதியான அழுத்தங்களை எதிர்கொள்ள வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம் என்றும் அரசியல் நோக்கர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.