வெள்ளி, 1 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Webdunia

பலத்த மழைக்கான மஞ்சள் எச்சரிக்கை.. எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும்?

பலத்த மழைக்கான மஞ்சள் எச்சரிக்கை.. எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும்?
தமிழகத்தில் வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 
 
நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல் மற்றும் ஈரோடு ஆகிய மாவட்டங்களில் மே 1-ஆம் தேதி லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். மேலும் சனிக்கிழமை அன்று மதுரை, சிவகங்கை, விருதுநகர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதால் இவற்றுக்கு 'மஞ்சள்' எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
மே 6-ஆம் தேதி வரை தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஒருசில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை தொடர வாய்ப்புள்ளது.
 
மறுபுறம் தமிழகத்தின் பல இடங்களில் கோடை வெயில் கடுமையாக வாட்டி வதைத்து வருகிறது. கடந்த வியாழக்கிழமை அன்று 17 இடங்களில் வெயில் 100 டிகிரி பாரன்ஹீட்டைத் தாண்டியது. குறிப்பாக வேலூரில் அதிகபட்சமாக 108.32 டிகிரி பாரன்ஹீட் வெப்பம் பதிவானது. 
 
ஈரோடு, பரமத்தி வேலூர் மற்றும் திருச்சி ஆகிய இடங்களிலும் வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்தது. சென்னையில் மேகமூட்டமான வானிலை நிலவினாலும், மீனம்பாக்கம் பகுதியில் 104 டிகிரிக்கும் அதிகமான வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது. 
 
மக்கள் கோடை மழையை எதிர்பார்த்துக்காத்திருக்கும் வேளையில், இந்த வானிலை மாற்றங்கள் ஓரளவுக்கு குளிர்ச்சியை தரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

பழைய கட்டிடங்களில் பேய் நடமாட்டம் இருப்பது உண்மையா?!.. ஆராய்ச்சியில் புதிய கண்டுபிடிப்பு..

பழைய கட்டிடங்களில் பேய் நடமாட்டம் இருப்பது உண்மையா?!.. ஆராய்ச்சியில் புதிய கண்டுபிடிப்பு..பாழடைந்த வீடுகளில் பேய், பிசாசு இருக்கும் என்கிற நம்பிக்கை, எண்ணம், பயம் பலரிடமும் இப்போதும் இருக்கிறது.

ரிசல்ட் என்னவாக இருந்தாலும்!.. வேட்பாளர்களுக்கு விஜய் கொடுத்த வாக்குறுதி!...

ரிசல்ட் என்னவாக இருந்தாலும்!.. வேட்பாளர்களுக்கு விஜய் கொடுத்த வாக்குறுதி!...நடிகர் விஜய் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சிக்கு அவரின் ரசிகர்களிடமும், இளைஞர்களிடமும் பெண்களிடமும் நல்ல வரவேற்பு இருக்கிறது

ஜெயிச்சவுடனே பனையூர் வந்துருங்க!. வேற எங்கயும் போக கூடாது!. விஜய் அறிவுறுத்தல்!..

ஜெயிச்சவுடனே பனையூர் வந்துருங்க!. வேற எங்கயும் போக கூடாது!. விஜய் அறிவுறுத்தல்!..நடிகராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்திருப்பவர் விஜய். தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு துவங்கி அரசியல் களத்தில் களமாட துவங்கினார்.

ஒன்பிளஸ் மற்றும் ரியல்மி நிறுவனங்கள் இணைப்பு: இரு நிறுவன பயனர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுமா?

ஒன்பிளஸ் மற்றும் ரியல்மி நிறுவனங்கள் இணைப்பு: இரு நிறுவன பயனர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுமா?பிரபல ஸ்மார்ட்போன் நிறுவனமான ஒன்பிளஸ் நிறுவனம், ரியல்மி நிறுவனத்துடன் தனது உலகளாவிய செயல்பாடுகளை இணைக்கவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தேர்தல் முடிவே வரவில்லை.. அதற்குள் மதிமுகவின் 75 நிர்வாகிகள் ராஜினாமா.. வைகோ அதிர்ச்சி..!

தேர்தல் முடிவே வரவில்லை.. அதற்குள் மதிமுகவின் 75 நிர்வாகிகள் ராஜினாமா.. வைகோ அதிர்ச்சி..!மதிமுக மாநில இளைஞரணி துணை தலைவர் லோ. சோமசுந்தரம் மற்றும் ஈரோடு தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் கோபால் உள்ளிட்ட 75 நிர்வாகிகள் தங்கள் கட்சி பொறுப்புகளை ராஜினாமா செய்துள்ளனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com