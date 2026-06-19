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கம்யூனிஸ்ட் தோழர்களுக்கு என்றும் நன்றி மறவோம்: விசிக ஆதவ் அர்ஜுனா நெகிழ்ச்சி பேச்சு

aadhav arjuna
Publish: Fri, 19 Jun 2026 (08:50 IST) Updated: Fri, 19 Jun 2026 (08:44 IST)
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தவெகவின் முக்கிய நிர்வாகியும், அமைச்சருமான ஆதவ் அர்ஜுனா, கம்யூனிஸ்ட் தோழர்கள் தங்களுக்குக் கடினமான காலங்களில் எவ்வித எதிர்பார்ப்புமின்றி அளித்த ஆதரவை நன்றியோடு நினைவு கூர்ந்து நெகிழ்ச்சியுடன் பேசியுள்ளார். தங்களின் அரசியல் பயணத்தில் இடதுசாரித் தோழர்களின் பங்களிப்பு என்றும் மறக்க முடியாதது என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
அவர் தனது பேச்சில், "எங்களுக்கு மிகவும் கடினமான சூழல் நிலவிய நேரத்தில், எந்தவித சுயநலமும் எதிர்பார்ப்புமின்றி கம்யூனிஸ்ட் தோழர்கள் தான் ஓடிவந்து ஆதரவு கொடுத்தார்கள். அந்த நன்றியை நாங்கள் என்றைக்கும் மறக்க மாட்டோம்" என்று உருக்கமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
 
மேலும், அண்மையில் தங்கள் கட்சியில் இணைந்த கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தைச் சேர்ந்த தோழர் மகேந்திரன் குறித்துப் பேசிய ஆதவ் அர்ஜுனா, "கட்சியில் இணைவதற்குப் பத்து நாட்களுக்கு முன்பே தோழர் மகேந்திரன் என்னிடம் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தைக் கூறினார். நான் உங்கள் கட்சிக்கு வருகிறேன், ஆனால் எனது தோளில் இருக்கும் இந்தச் சிவப்புத் துண்டை மட்டும் எப்போதும் மாற்ற மாட்டேன்; கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தத்தில் தான் தொடர்ந்து நீடிப்பேன் என்றார். அதற்கு நாங்களும் முழு சம்மதம் தெரிவித்தோம்" என்று கூறினார். 
 
மாற்றுச் சித்தாந்தங்களுக்கு மதிப்பளித்து, தோழமையை போற்றும் தவெகவின் இந்த அணுகுமுறை அரசியல் வட்டாரத்தில் பரவலான கவனத்தை பெற்றுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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