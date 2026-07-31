  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. We Need a Chief Minister Like Vijay: Bihar Farmers' Interview Creates National Buzz
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்

விஜய் போன்ற முதல்வர் எங்களுக்கு வேண்டும்.. விஜய்யே வந்தாலும் சந்தோஷம் தான்.. பீகார் விவசாயிகள்..

vijay
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Fri, 31 Jul 2026 (17:01 IST)
google-news
தமிழகத்தில் முதல்வர் விஜய்யின் தலைமையிலான ஆட்சி நிர்வாகம் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதாக பரவலாக பேசப்பட்டு வருகிறது. மாநிலத்தில் லஞ்சம் மற்றும் ஊழல் நடவடிக்கைகள் படிப்படியாக குறைந்துள்ளதாகவும், அரசுப் பணிகள் எவ்வித தாமதமின்றி வெளிப்படையான முறையில் நடைபெறுவதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. 
 
ஒரு பைசா கூட லஞ்சம் வாங்காமல் அரசு சேவைகள் பொதுமக்களை சென்றடைவது குறித்தான செய்திகள் தற்போது இந்தியா முழுவதும் உள்ள பல்வேறு மாநிலங்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன.
 
இந்த சூழலில், பீகாரை சேர்ந்த ஊடகம் ஒன்றுக்கு பேட்டி அளித்த விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் தெரிவித்த கருத்துகள் தேசிய அளவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. அந்த பேட்டியில், தமிழக முதல்வர் விஜய்யை போன்று நேர்மையான மற்றும் துடிப்பான ஒரு முதல்வர் தங்களது மாநிலத்திற்கும் வேண்டும் என்று அவர்கள் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், பீகார் மாநிலத்தில் நிலவும் ஊழல் மற்றும் நிர்வாக சீர்கேடுகளை துடைத்தெறிய விஜய் சில மாதங்களாவது முதலமைச்சராக பணியாற்ற வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
 
அதுமட்டுமின்றி, எதிர்வரும் தேர்தல்களில் நரேந்திர மோடியை வீழ்த்திவிட்டு, விஜய் நாட்டின் பிரதமராக பதவியேற்க வேண்டும் என்ற தங்களது எதிர்பார்ப்பையும் அவர்கள் வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். தமிழகத்தை தாண்டி பிற மாநில மக்களும் தமிழக அரசின் சீர்திருத்தங்களை உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதும், விஜய் மீது நன்மதிப்பு கொண்டுள்ளதும் தற்போது அரசியல் அரங்கில் மிகுந்த ஆச்சரியத்தையும் விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
பிரதமர் மோடிக்கு 13வது நாள் காரியம் செய்த பெண்.. வீட்டை காலி பண்ண சொன்ன ஹவுஸ் ஓனர்...

இண்டர்வியூவுக்கு வர முடியாது.. வேலைக்கு விண்ணபித்த இளைஞரின் மெசேஜால் பரபரப்பு..

இண்டர்வியூவுக்கு வர முடியாது.. வேலைக்கு விண்ணபித்த இளைஞரின் மெசேஜால் பரபரப்பு..நிறுவனத்தின் இணையதள விமர்சனங்களை காரணம் காட்டி நேர்காணலை ரத்து செய்த நபர் ஒருவர், அதன் உரிமையாளரின் முரட்டுத்தனமான பதிலால் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகியுள்ளார்.

20 ஆண்டுகளுக்கு பின் கொல்கத்தா வரும் தஸ்லிமா நஸ்ரின்.. மேற்கு வங்க பாஜக அரசு வரவேற்பு..

20 ஆண்டுகளுக்கு பின் கொல்கத்தா வரும் தஸ்லிமா நஸ்ரின்.. மேற்கு வங்க பாஜக அரசு வரவேற்பு..சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, வங்கதேசத்தைச் சேர்ந்த பிரபல எழுத்தாளர் தஸ்லிமா நஸ்ரின் இன்று கொல்கத்தா திரும்பினார். கடந்த 2007-ம் ஆண்டு அவரது 'த்விகண்டிதா' புத்தகத்திற்கு எதிராக நடந்த தீவிர போராட்டங்கள் காரணமாக அவர் கொல்கத்தாவைவிட்டு வெளியேற்றப்பட்டார்.

எதிர்ப்பு காட்டிய திமுக!.. அந்த காட்சியை நீக்கிய பரிதாபங்கள் டீம்!..

எதிர்ப்பு காட்டிய திமுக!.. அந்த காட்சியை நீக்கிய பரிதாபங்கள் டீம்!..சில நாட்களுக்கு முன்பு தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்க்கு கொலை மிரட்டல் விடுவது போல் பேசிய திமுக எம்.எல்.ஏ மார்க்கண்டேயன் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

கர்நாடகாவில் விஜய்யின் ஜனநாயகன் பேனரை கிழித்த கன்னடர்கள்.. தண்ணீர் திறக்க சொன்ன உத்தரவுக்கு எதிர்ப்பு..!

கர்நாடகாவில் விஜய்யின் ஜனநாயகன் பேனரை கிழித்த கன்னடர்கள்.. தண்ணீர் திறக்க சொன்ன உத்தரவுக்கு எதிர்ப்பு..!காவிரி நீர் பங்கீடு விவகாரத்தில் தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறந்து விட வேண்டும் என்ற உத்தரவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, கர்நாடகாவில் கன்னட அமைப்புகள் தீவிர போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. பெங்களூரு உள்ளிட்ட பல முக்கிய நகரங்களில் உச்சக்கட்ட எதிர்ப்பை பதிவு செய்து வரும் போராட்டக்காரர்கள், தமிழகத்தை சேர்ந்த திரை நட்சத்திரங்களின் படங்களை இலக்கு வைப்பது தொடர்கதையாகி உள்ளது.

விஜய் போன்ற முதல்வர் எங்களுக்கு வேண்டும்.. விஜய்யே வந்தாலும் சந்தோஷம் தான்.. பீகார் விவசாயிகள்..

விஜய் போன்ற முதல்வர் எங்களுக்கு வேண்டும்.. விஜய்யே வந்தாலும் சந்தோஷம் தான்.. பீகார் விவசாயிகள்..தமிழகத்தில் முதல்வர் விஜய்யின் தலைமையிலான ஆட்சி நிர்வாகம் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதாக பரவலாக பேசப்பட்டு வருகிறது. மாநிலத்தில் லஞ்சம் மற்றும் ஊழல் நடவடிக்கைகள் படிப்படியாக குறைந்துள்ளதாகவும், அரசுப் பணிகள் எவ்வித தாமதமின்றி வெளிப்படையான முறையில் நடைபெறுவதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.