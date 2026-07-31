விஜய் போன்ற முதல்வர் எங்களுக்கு வேண்டும்.. விஜய்யே வந்தாலும் சந்தோஷம் தான்.. பீகார் விவசாயிகள்..
தமிழகத்தில் முதல்வர் விஜய்யின் தலைமையிலான ஆட்சி நிர்வாகம் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதாக பரவலாக பேசப்பட்டு வருகிறது. மாநிலத்தில் லஞ்சம் மற்றும் ஊழல் நடவடிக்கைகள் படிப்படியாக குறைந்துள்ளதாகவும், அரசுப் பணிகள் எவ்வித தாமதமின்றி வெளிப்படையான முறையில் நடைபெறுவதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.
ஒரு பைசா கூட லஞ்சம் வாங்காமல் அரசு சேவைகள் பொதுமக்களை சென்றடைவது குறித்தான செய்திகள் தற்போது இந்தியா முழுவதும் உள்ள பல்வேறு மாநிலங்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன.
இந்த சூழலில், பீகாரை சேர்ந்த ஊடகம் ஒன்றுக்கு பேட்டி அளித்த விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் தெரிவித்த கருத்துகள் தேசிய அளவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. அந்த பேட்டியில், தமிழக முதல்வர் விஜய்யை போன்று நேர்மையான மற்றும் துடிப்பான ஒரு முதல்வர் தங்களது மாநிலத்திற்கும் வேண்டும் என்று அவர்கள் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், பீகார் மாநிலத்தில் நிலவும் ஊழல் மற்றும் நிர்வாக சீர்கேடுகளை துடைத்தெறிய விஜய் சில மாதங்களாவது முதலமைச்சராக பணியாற்ற வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
அதுமட்டுமின்றி, எதிர்வரும் தேர்தல்களில் நரேந்திர மோடியை வீழ்த்திவிட்டு, விஜய் நாட்டின் பிரதமராக பதவியேற்க வேண்டும் என்ற தங்களது எதிர்பார்ப்பையும் அவர்கள் வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். தமிழகத்தை தாண்டி பிற மாநில மக்களும் தமிழக அரசின் சீர்திருத்தங்களை உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதும், விஜய் மீது நன்மதிப்பு கொண்டுள்ளதும் தற்போது அரசியல் அரங்கில் மிகுந்த ஆச்சரியத்தையும் விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva