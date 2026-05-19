தொடர்புடைய செய்திகள்
- திமுக தோல்விக்கு இந்த பேச்சு தான் காரணம்.. அனிதா ராதாகிருஷ்ணனுக்கு காங்கிரஸ் கண்டனம்..!
- அரக்கோணம் - செங்கல்பட்டு இரண்டாவது ரயில் வழித்தடம்.. மத்திய அரசு ஒப்புதல்..!
- அதிமுக மாவட்ட செயலாளர் கூட்டத்தை கூட்டிய ஈபிஎஸ்.. 17 பேர் மட்டுமே வந்திருப்பதால் பரபரப்பு..!
- அரசு பேருந்து ஓட்டுநர்கள் பையில் மொபைல் போன் வைத்திருக்க தடை.. தமிழக அரசு..!
- ஆட்சிக்கு வந்து ஒரு வாரம் தான் ஆகிறது.. அதற்குள் 60 கிலோ குட்கா புகையிலை பறிமுதல்..!
கட்டணமில்லா பேருந்து வேண்டாம், நேரத்திற்கு வந்தால் போதும்: பேருந்து சேவை குறித்து பெண்மணியின் குமுறல்
தமிழக அரசு மகளிருக்காக அறிமுகப்படுத்திய கட்டணமில்லா பேருந்துப் பயணம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றிருந்தாலும், தற்போதைய கள நிலவரத்தில் அதன் இயக்க முறைகள் குறித்து பல்வேறு புகார்களும் அதிருப்திகளும் எழ தொடங்கியுள்ளன. அண்மையில் பொதுவெளியில் பெண்மணி ஒருவர் போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகளை நோக்கி வைத்துள்ள கோரிக்கை, சாமானிய மக்களின் அன்றாட பயணத் துயரத்தை படம்பிடித்துக் காட்டும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
"எங்களுக்குக் கட்டணமில்லாப் பேருந்து வேண்டாம், சரியான நேரத்திற்கு பேருந்து வந்தாலே போதும்" என்று அந்த பெண்மணி தனது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
மேலும், நீண்ட நேரம் காத்திருந்த பின்பு வரக்கூடிய ஒரு சில பேருந்துகளும் கூட, கூட்டத்தை கண்டோ அல்லது மகளிர் ஏறுவதை தவிர்க்கவோ பேருந்து நிறுத்தங்களில் நிற்காமல் கடந்து செல்வதாகக் கடுமையான குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார். "அவசரத்திற்கு நாங்கள் என்ன செய்வது?" என்ற அவரது கேள்வி, பணிக்கு செல்லும் பெண்கள் மற்றும் பள்ளி, கல்லூரி மாணவிகளின் ஒட்டுமொத்த குரலாக எதிரொலிக்கிறது.
இலவச சலுகைகளை விட, தரமான மற்றும் நம்பகமான பொது போக்குவரத்து சேவையே தங்களுக்கு மிக முக்கிய தேவை என்பதை இத்தகைய சாமானிய மக்களின் குரல்கள் உணர்த்துகின்றன. எனவே, அரசு வெறும் திட்டங்களை அறிவிப்பதோடு நின்றுவிடாமல், பேருந்துகள் உரிய நேரத்திற்கு இயக்கப்படுவதையும், அனைத்து நிறுத்தங்களிலும் நின்று செல்வதையும் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்பதே பயணிகளின் எதிர்பார்ப்பாகும்.
Edited by Siva
அவலமான நிலையில் அம்மா உணவகம்.. லெப்ட் ரைட் வாங்கிய டிவிகே எம்.எல்.ஏ ரமேஷ்..!
மகளிர் உரிமைத் தொகை மக்களின் வரிப்பணம்: முஸ்தபா அதிரடி பதில்!
பொதுக்குழுவை உடனே கூட்டுங்கள்: எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சி.வி. சண்முகம் தரப்பு சவால்!
சமீபத்திய தேர்தலில் அதிமுக சந்தித்த தோல்வி குறித்து வெளிப்படையான விவாதத்தை நடத்த வேண்டும் என்றும், இதற்காக உடனடியாக பொதுக்குழுவை கூட்ட வேண்டும் என்றும் சி.வி. சண்முகம் தரப்பு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறது. கட்சியின் சட்ட விதிகளின்படி, ஐந்தில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் கடிதம் வழங்கினால் பொதுக்குழுவைக்கூட்ட வேண்டியது கட்டாயம் என வலியுறுத்தும் சி.வி. சண்முகம், எடப்பாடி பழனிசாமியின் மெத்தனப்போக்கை சாடியுள்ளார்.
தேமுதிகவை வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றினார்கள் - எடப்பாடி பழனிசாமி மீது சி.வி.சண்முகம் புகார்
அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மற்றும் ஆம் ஆத்மி தலைவர்களுக்கு நோட்டீஸ்! டெல்லி உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அதிரடி உத்தரவு..!
டெல்லி மதுபான கொள்கை வழக்கில் தங்களுக்கு எதிராக செயல்பட்டதாக கூறி, நீதிபதி ஸ்வர்ண காந்தா சர்மாவை அந்த வழக்கிலிருந்து விலகுமாறு ஆம் ஆத்மி கட்சி தலைவர்கள் கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர். மேலும், சமூக ஊடகங்களில் அவருக்கு எதிராக திட்டமிடப்பட்ட அவதூறு பிரச்சாரங்களும் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்த குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் தன் மீதான அவதூறு என்று குறிப்பிட்ட நீதிபதி சர்மா, ஆம் ஆத்மி தலைவர்களுக்கு எதிராகத் தானாக முன்வந்து நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கையை தொடங்கினார்.