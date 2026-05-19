  4. "We Don't Want Free Rides, Just Timely Buses" – Woman Raises Serious Concerns Over Tamil Nadu Government Bus Reliability
Last Updated : Tuesday, 19 May 2026 (12:15 IST)

கட்டணமில்லா பேருந்து வேண்டாம், நேரத்திற்கு வந்தால் போதும்: பேருந்து சேவை குறித்து பெண்மணியின் குமுறல்

தமிழக அரசு மகளிருக்காக அறிமுகப்படுத்திய கட்டணமில்லா பேருந்துப் பயணம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றிருந்தாலும், தற்போதைய கள நிலவரத்தில் அதன் இயக்க முறைகள் குறித்து பல்வேறு புகார்களும் அதிருப்திகளும் எழ தொடங்கியுள்ளன. அண்மையில் பொதுவெளியில் பெண்மணி ஒருவர் போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகளை நோக்கி வைத்துள்ள கோரிக்கை, சாமானிய மக்களின் அன்றாட பயணத் துயரத்தை படம்பிடித்துக் காட்டும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
 
"எங்களுக்குக் கட்டணமில்லாப் பேருந்து வேண்டாம், சரியான நேரத்திற்கு பேருந்து வந்தாலே போதும்" என்று அந்த பெண்மணி தனது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். 
 
மேலும், நீண்ட நேரம் காத்திருந்த பின்பு வரக்கூடிய ஒரு சில பேருந்துகளும் கூட, கூட்டத்தை கண்டோ அல்லது மகளிர் ஏறுவதை தவிர்க்கவோ பேருந்து நிறுத்தங்களில் நிற்காமல் கடந்து செல்வதாகக் கடுமையான குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார். "அவசரத்திற்கு நாங்கள் என்ன செய்வது?" என்ற அவரது கேள்வி, பணிக்கு செல்லும் பெண்கள் மற்றும் பள்ளி, கல்லூரி மாணவிகளின் ஒட்டுமொத்த குரலாக எதிரொலிக்கிறது.
 
இலவச சலுகைகளை விட, தரமான மற்றும் நம்பகமான பொது போக்குவரத்து சேவையே தங்களுக்கு மிக முக்கிய தேவை என்பதை இத்தகைய சாமானிய மக்களின் குரல்கள் உணர்த்துகின்றன. எனவே, அரசு வெறும் திட்டங்களை அறிவிப்பதோடு நின்றுவிடாமல், பேருந்துகள் உரிய நேரத்திற்கு இயக்கப்படுவதையும், அனைத்து நிறுத்தங்களிலும் நின்று செல்வதையும் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்பதே பயணிகளின் எதிர்பார்ப்பாகும்.
 
