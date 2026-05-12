நானும் முதல்வரும் ஒரே கல்லூரியில் படித்தவர்கள்.. ஆனால் நாங்கள் தான் சீனியர்: உதயநிதி
தமிழக சட்டமன்றத்தில் இன்று நடைபெற்ற விவாதத்தின் போது, எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆற்றிய உரை பெரும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. தவெக தலைமையிலான புதிய அரசு பொறுப்பேற்றுள்ள சூழலில், ஆளுங்கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சி தலைவர்களுக்கு இடையேயான தனிப்பட்ட நட்பு மற்றும் அரசியல் அனுபவம் குறித்து அவர் சுவாரசியமான கருத்துகளை பகிர்ந்து கொண்டார்.
முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களையும் தம்மையும் ஒப்பிட்டு பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின், "முதலமைச்சரும் நானும் ஒரே கல்லூரியில் அதாவது லயோலா கல்லூரியில் பயின்றவர்கள்" என்று பழைய நினைவுகளை நினைவு கூர்ந்தார். இருப்பினும், நிர்வாக ரீதியான அனுபவத்தை பொறுத்தவரை, "அரசை நடத்துவதில் திமுகதான் சீனியர்ஸ்" என்று அழுத்தமாக குறிப்பிட்டார். இதன் மூலம் திமுகவின் நீண்டகால அரசியல் பாரம்பரியத்தையும், ஆட்சி நிர்வாகத்தில் அக்கட்சி கொண்டுள்ள முதிர்ச்சியையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
தனிப்பட்ட முறையில் நண்பர்களாக இருந்தாலும், மக்கள் நலன் சார்ந்த விவாதங்களில் ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான எதிர்க்கட்சியாக திமுக செயல்படும் என்பதை அவரது பேச்சு உணர்த்தியது. புதிய சபாநாயகர் பொறுப்பேற்ற இந்த நன்னாளில், எதிர்க்கட்சி தலைவரின் இந்த "நட்பு கலந்த விமர்சனம்" அவையில் இருந்த உறுப்பினர்களிடையே புன்னகையை ஏற்படுத்தியதுடன், ஒரு ஆரோக்கியமான அரசியல் விவாதத்திற்கு அடித்தளமிட்டுள்ளது.
Edited by Siva