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தேமுதிக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ தவெகவில் ஐக்கியம்.. பிரேமலதா அதிர்ச்சியா?
திருத்தணி தொகுதியின் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரான டாக்டர் அருண் சுப்ரமணியன் அவர்கள், தற்பொழுது தமிழக வெற்றி கழகத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக இணைந்துள்ளார். அவருக்கு கட்சியின் தலைமை மற்றும் தொண்டர்கள் சார்பில் இதயம் கனிந்த மாபெரும் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, தேமுதிக சார்பில் திருத்தணி தொகுதி எம்.எல்.ஏ-வாக மக்கள் பணியாற்றிய அருண் சுப்ரமணியன், கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களின் அரசியல் பாதையில் தனது பயணத்தை தொடங்கியவர் ஆவார். தற்பொழுது அவர் தமிழக முதல்வர் மற்றும் தவெக தலைவர் தளபதி விஜய் அவர்களின் ஆளுமைமிக்க தலைமையின் கீழ் இணைந்து, தனது மக்கள் சேவையை தொடர முடிவெடுத்துள்ளார்.
மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு. N. ஆனந்த் அண்ணன் அவர்களின் சிறப்பான வழிகாட்டுதலின் கீழ் இந்த இணைவு நிகழ்ந்துள்ளது. தூய்மையான மற்றும் நேர்மையான மாற்று அரசியலை நோக்கி பயணிக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு, டாக்டர் அருண் சுப்ரமணியன் போன்ற அனுபவமிக்க மக்கள் பிரதிநிதிகளின் வருகை மேலும் பலம் சேர்க்கும் என அரசியல் வட்டாரங்கள் கருதுகின்றன.
கட்சியின் சார்பில் அவரை அன்புடன் வரவேற்று, மக்கள் சேவையில் அவரது பங்களிப்பு சிறக்க வாழ்த்துகள் தெரிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
Edited by Siva
ஆசிரியர்கள் பணிமாறுதல்.. விண்ணப்ப தேதி மற்றும் கலந்தாய்வு குறித்த தகவல்...!
தமிழக பள்ளிக்கல்வி மற்றும் தொடக்கக் கல்வி இயக்ககங்களின் கீழ் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கான பணி நிரவல் மற்றும் பணி மாறுதல் கலந்தாய்வு குறித்த முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதன்படி, தகுதியுள்ள ஆசிரியர்கள் தங்களின் இடமாறுதல் கோரிக்கைகளுக்காக வரும் ஜூன் 15 முதல் ஜூலை 17 வரை ஆன்லைன் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அரசு அறிவித்துள்ளது.
ஊழல் பெரும் அளவில் குறைஞ்சிருக்கு.. ஆனால் அதிகாரிகள் இன்னும் மாறவில்லை: அன்புமணி
தமிழகத்தில் தற்போதைய தவெக ஆட்சியில் மிக நல்ல மாற்றம் தென்படுவதாகவும், முந்தைய காலங்களை விட ஊழல் பெருமளவில் குறைந்திருப்பதாகவும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் பாராட்டியுள்ளார். புதிய அரசு பொறுப்பேற்று இன்னும் ஒரு மாதம் கூட நிறைவடையாத நிலையில், அவர்களின் செயல்பாடுகளை முழுமையாக மதிப்பிட அரசுக்குக் கூடுதல் அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.