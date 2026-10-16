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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Friday, 16 October 2026 (16:36 IST)

மிகவும் உற்சாகமாக இருக்கிறார் - வி.எஸ்.பாபு உடல்நிலை குறித்து ஜே.சி.டி. பிரபாகர் தகவல்

வி.எஸ்.பாபு
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (16:39 IST)
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கொளத்தூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர்  வி.எஸ்.பாபு , உடல்நலக் குறைவு காரணமாக கடந்த ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில், அவரது தற்போதைய உடல்நிலை குறித்து சபாநாயகர்  ஜே.சி.டி. பிரபாகர்  நம்பிக்கையூட்டும் தகவலை தெரிவித்துள்ளார்.
 
சென்னை கொளத்தூர் தொகுதியில் முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலினை எதிர்த்து போட்டியிட்டு வென்றவர் வி.எஸ். பாபு. இதனலயே இவர் அனைவரின் கவனத்தையும் பெற்றார். 
 வி.எஸ்.பாபுவுக்கு கடந்த  செப்டம்பர் 9-ஆம் தேதி அதிகாலை கடுமையான மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அவர் சென்னையில் உள்ள எம்.ஜி.எம் ஹெல்த்கேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். சுவாசக் கோளாறு காரணமாக அனுமதிக்கப்பட்ட அவருக்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கத் தொடங்கினர். பல்துறை மருத்துவ நிபுணர்கள் அடங்கிய குழுவின் கண்காணிப்பில் அவருக்கு சுவாச ஆதரவு உள்ளிட்ட தேவையான சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டன. ஆரம்பத்தில் அவரது உடல்நிலை குறித்து பல்வேறு தகவல்கள் வெளியானதால் தொண்டர்கள் மத்தியில் கவலை ஏற்பட்டது. இதையடுத்து மருத்துவமனை நிர்வாகம் அவ்வப்போது மருத்துவ அறிக்கைகளை வெளியிட்டு அவரது உடல்நிலை குறித்து விளக்கம் அளித்தது.
 
செப்டம்பர் 19 அன்று வெளியிடப்பட்ட மருத்துவ அறிக்கையில், வி.எஸ்.பாபுவின் உடல்நிலை சீராக இருப்பதாகவும், அவரது மருத்துவக் குறியீடுகளில் நம்பிக்கையளிக்கும் முன்னேற்றம் காணப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து அளிக்கப்பட்ட சிகிச்சைக்கும் அவர் நல்ல முறையில் ஒத்துழைத்து வருவதாக மருத்துவமனை கூறியது. 
அதன்பிறகும் அவர் மருத்துவக் கண்காணிப்பில் இருந்து வந்தார்.   செப்டம்பர் 9-ஆம் தேதி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட வி.எஸ்.பாபு, அக்டோபர் 16 நிலவரப்படி சுமார் 37 நாட்களாக மருத்துவ சிகிச்சையில் இருந்து வருகிறார். அவரது உடல்நிலை தொடர்பாக அவ்வப்போது வெளியாகும் தகவல்களை அவரது ஆதரவாளர்களும் கட்சித் தொண்டர்களும் தொடர்ந்து கவனித்து வருகின்றனர்.
 
இந்த நிலையில்  சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் கூறுகையில்,  வி.எஸ்.பாபு மிகவும் உற்சாகமாக இருக்கிறார். அவரது உடல்நிலை குறித்து யாரும் அச்சப்படத் தேவையில்லை என தெரிவித்திருக்கிறார். இந்த  தகவல் தொண்டர்கள் மத்தியில் நிம்மதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
 
**37 நாட்களாக மருத்துவமனையில் வி.எஸ்.பாபு.. “யாரும் அச்சப்பட வேண்டாம்” - ஜே.சி.டி. பிரபாகர் சொன்ன தகவல்!**
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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