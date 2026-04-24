வெள்ளி, 24 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By

இரவு 9 மணி வரை நீடித்த வாக்குப்பதிவு நடந்த இடம்.. டோக்கன் பெற்று வாக்களித்த மக்கள்

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு பல்வேறு மாவட்டங்களில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், தென்காசி மாவட்டத்தில் ஒரு சுவாரசியமான மற்றும் நெகிழ்ச்சியான சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட 235-வது வாக்கு சாவடியில், தேர்தல் முடியும் நேரமான மாலை 6 மணிக்கு பிறகும் வாக்காளர்களின் கூட்டம் குறையாமல் இருந்தது.
 
ஜனநாயக கடமையை ஆற்ற வேண்டும் என்ற உறுதியோடு, நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்த வாக்காளர்களை கண்டு தேர்தல் அதிகாரிகள் வியப்படைந்தனர். விதிகளின்படி, மாலை 6 மணிக்குள் வரிசையில் நின்ற அனைத்து வாக்காளர்களுக்கும் வாக்குரிமை வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதால், அங்கு காத்திருந்த 186 பேருக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக டோக்கன்கள் வழங்கப்பட்டன.
 
இதனை தொடர்ந்து, டோக்கன் பெற்ற வாக்காளர்கள் அனைவரும் தங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டனர். இதனால் வாக்குப்பதிவு நேரம் வழக்கத்தை தாண்டி நீடித்தது. இறுதியாக, இரவு 9 மணி வரை வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. 
 
இரவு நேரத்திலும் சோர்வடையாமல் மக்கள் வரிசையில் நின்று வாக்களித்த இந்த நிகழ்வு, அந்த தொகுதியின் தேர்தல் விழிப்புணர்வையும், மக்கள் மாற்றத்தின் மீது கொண்டுள்ள ஆர்வத்தையும் பறைசாற்றுவதாக அமைந்தது. பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த காவல்துறையினரும், தேர்தல் அதிகாரிகளும் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கி இந்தப் பணியை சிறப்பாக முடித்தனர்.
 
Edited by Siva

ஸ்டாலின்.. பழனிச்சாமி.. விஜய்.. சீமான்.. நட்சத்திர தொகுதிகளில் எவ்வளவு வாக்குப்பதிவு?..

ஸ்டாலின்.. பழனிச்சாமி.. விஜய்.. சீமான்.. நட்சத்திர தொகுதிகளில் எவ்வளவு வாக்குப்பதிவு?..026ம் வருடத்துக்கான சட்டமன்ற தேர்தல் நேற்று தமிழகத்தில் 234 தொகுதிகளிலும் அமைதியாக நடந்து முடிந்தது.

மே.வங்கத்தில் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அதிகாரிகளுக்கே வாக்கு இல்லையா? உச்சநீதிமன்றத்தில் அவசர வழக்கு..!

மே.வங்கத்தில் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அதிகாரிகளுக்கே வாக்கு இல்லையா? உச்சநீதிமன்றத்தில் அவசர வழக்கு..!தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அதிகாரிகளுக்கே வாக்குரிமை மறுக்கப்படுவது ஜனநாயகத்தின் மிகப்பெரிய முரண்பாடாக உருவெடுத்துள்ளது.

வருமான வரி சோதனை நடந்ததா? இல்லையா? ஆதாரத்தை வெளியிடும் தமிழக செல்வப்பெருந்தகை..!

வருமான வரி சோதனை நடந்ததா? இல்லையா? ஆதாரத்தை வெளியிடும் தமிழக செல்வப்பெருந்தகை..!தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026-ன் வாக்குப்பதிவு முடிவடைந்த நிலையில் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை வீட்டில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தியதாக கூறப்படும் விவகாரம் அரசியல் மோதலை உருவாக்கியுள்ளது.

கமேனி குடும்பத்தை மொத்தமாக அழிக்க வெயிட் பண்றோம்!.. இஸ்ரேல் எச்சரிக்கை!...

கமேனி குடும்பத்தை மொத்தமாக அழிக்க வெயிட் பண்றோம்!.. இஸ்ரேல் எச்சரிக்கை!...ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்துக்கொள்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இஸ்ரேலும், அமெரிக்காவும் கடந்த பிப்ரவரி 28ம் தேதி அந்நாட்டின் மீது போரை துவங்கியது.

வாக்குப்பதிவு சதவிகிதம் அதிரடியாக உயர SIR காரணமா? இளைஞர்களின் ஆர்வம் காரணமா?

வாக்குப்பதிவு சதவிகிதம் அதிரடியாக உயர SIR காரணமா? இளைஞர்களின் ஆர்வம் காரணமா?தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் 2026-ன் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், திருச்சி மாவட்டத்தில் பதிவாகியுள்ள வாக்குகள் அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, கடந்த தேர்தலுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்த முறை சுமார் 12 விழுக்காடு வாக்குப்பதிவு அதிகரித்துள்ளது. இதற்கு தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்ட SIR மிக முக்கியமான காரணமாக கூறப்படுகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com