சனி, 27 டிசம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 27 டிசம்பர் 2025 (14:59 IST)

வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இல்லையா? இன்றும் நாளையும் மிஸ் செய்துவிட வேண்டாம்.. அடுத்த வாய்ப்பு ஜனவரி 3,4..

தமிழகத்தில் நடைபெற்று வரும் தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த பணிகளின் முதல் கட்டமாக, அண்மையில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. இந்த அதிரடி நடவடிக்கையில், தமிழ்நாடு முழுவதும் சுமார் 97 லட்சம் வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. .
 
வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து பெயர் நீக்கப்பட்ட தகுதியுள்ள நபர்கள் மற்றும் 18 வயது பூர்த்தியடைந்த புதிய வாக்காளர்கள் மீண்டும் தங்களை பதிவு செய்துகொள்ள இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் அரிய வாய்ப்பை வழங்கியுள்ளது. இதற்காக, தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் சிறப்பு முகாம்கள் இன்றும், நாளையும் நடைபெறுகின்றன.
 
இந்த பெயர் சேர்க்கும் முகாம்களில், புதிய வாக்காளர்கள் மற்றும் பெயர் நீக்கப்பட்டவர்கள் 'படிவம் 6'-ஐ உரிய உறுதிமொழி பத்திரத்துடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஒருவேளை இன்றும், நாளையும் இந்த முகாம்களில் கலந்துகொள்ள முடியாதவர்கள் கவலைப்படத் தேவையில்லை. வரும் ஜனவரி 3 மற்றும் 4-ஆம் தேதிகளில் மீண்டும் சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட உள்ளன. 
 
இந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தித் தங்கள் பெயர் பட்டியலில் இருப்பதை உறுதி செய்துகொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
 
