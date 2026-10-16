  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Voter List Revision and Correction Process to Continue in Tamil Nadu: Election Commission Announcement
Written By SIVA SIVA

வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இல்லையா? மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு அளித்த தேர்தல் ஆணையம்...

வாக்காளர் பட்டியல்
Written By: SIVA
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (08:49 IST)
google-news
தமிழ்நாட்டில் தகுதியுள்ள அனைத்து வாக்காளர்களையும் வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்கும் வகையில் சிறப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. கடந்த காலங்களில் 4 மாத காலம் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தம்  வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, தற்போதும் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்கவும், திருத்தங்கள் செய்யவும் தொடர்ந்து விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தெரிவித்துள்ளார்.
 
வாக்காளர்கள் தங்களது பெயர் பட்டியலில் உள்ளதா என்பதை voters.eci.gov.in என்ற இணையதளத்தில் சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம். மேலும் ஏதேனும் சந்தேகங்கள் அல்லது குறைகள் இருந்தால் '1950' என்ற உதவி எண்ணைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
 
 புதிய வாக்காளர்கள் பெயர் சேர்க்க படிவம் 6-ஐயும், பெயர்களை நீக்க அல்லது ஆட்சேபனை தெரிவிக்க படிவம் 7-ஐயும் பயன்படுத்தலாம். முகவரி மாற்றம், திருத்தங்கள் மற்றும் மாற்று அடையாள அட்டை பெற படிவம் 8 மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம். 
 
தகுதியுள்ள எந்தவொரு குடிமகனும் வாக்களிக்கும் உரிமையை இழந்துவிடக் கூடாது என்பதே தேர்தல் ஆணையத்தின் முதன்மை நோக்கமாகும்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
வங்கக்கடல், அரபிக்கடல்.. ஒரே நேரத்தில் 2 புயல்கள்.. தமிழகத்தில் கொட்ட போகுது கனமழை...

இந்தியாவில் அதிவேக இண்டர்நெட் சேவை!.. எலன் மஸ்க் அறிவிப்பு....

இந்தியாவில் அதிவேக இண்டர்நெட் சேவை!.. எலன் மஸ்க் அறிவிப்பு....அமெரிக்க தொழிலதிபர் எலன் மஸ்க் செயற்கைக்கோள் தொடர்பான பல துறைகளிலும் முன்னிலையில் செயல்பட்டு வருபவர்.

தேவாவின் உடலுக்கு விஜய் நேரில் அஞ்சலி!.. அரசு மரியாதையோடு அடக்கம்!...

தேவாவின் உடலுக்கு விஜய் நேரில் அஞ்சலி!.. அரசு மரியாதையோடு அடக்கம்!...தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட 400க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் இசையமைத்தவர் இசையமைப்பாளர் தேவா. 90களில் முக்கிய இசையமைப்பாளராக இருந்தவர்.

பயமா இருக்கா?.. போக போக இன்னும் பயங்கரமா இருக்கும்!.. விஜயை கலாத்த ஸ்டாலின்..

பயமா இருக்கா?.. போக போக இன்னும் பயங்கரமா இருக்கும்!.. விஜயை கலாத்த ஸ்டாலின்..திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

இந்தியா மீதான 100 சதவீத வரி நிறுத்தி வைப்பு!.. அமெரிக்கா அறிவிப்பு..

இந்தியா மீதான 100 சதவீத வரி நிறுத்தி வைப்பு!.. அமெரிக்கா அறிவிப்பு..ரஷ்யாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்கும் இந்தியா, சீனா போன்ற நாடுகளுக்கு 100 சதவீத வரியை விதிக்கும் மசோதா சமீபத்தில் அமெரிக்கா நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது

இப்ப வரி போடுவாரா டிரம்ப்?!.. ரஷ்யாவிடமே டீசல் வாங்கும் அமெரிக்கா!..

இப்ப வரி போடுவாரா டிரம்ப்?!.. ரஷ்யாவிடமே டீசல் வாங்கும் அமெரிக்கா!..அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக இரண்டாவது முறை பொறுப்பேற்ற பின் டொனால்ட் டிரம்ப் பல அதிரடியான அறிவிப்புகளையும் வெளியிட்டு வருகிறார். குறிப்பாக ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்கும் இந்தியா, சீனா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் வரியை 100 சதவீதமாக உயர்த்தியிருக்கிறார்.