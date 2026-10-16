வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இல்லையா? மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு அளித்த தேர்தல் ஆணையம்...
தமிழ்நாட்டில் தகுதியுள்ள அனைத்து வாக்காளர்களையும் வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்கும் வகையில் சிறப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. கடந்த காலங்களில் 4 மாத காலம் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தம் வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, தற்போதும் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்கவும், திருத்தங்கள் செய்யவும் தொடர்ந்து விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தெரிவித்துள்ளார்.
வாக்காளர்கள் தங்களது பெயர் பட்டியலில் உள்ளதா என்பதை voters.eci.gov.in என்ற இணையதளத்தில் சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம். மேலும் ஏதேனும் சந்தேகங்கள் அல்லது குறைகள் இருந்தால் '1950' என்ற உதவி எண்ணைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
புதிய வாக்காளர்கள் பெயர் சேர்க்க படிவம் 6-ஐயும், பெயர்களை நீக்க அல்லது ஆட்சேபனை தெரிவிக்க படிவம் 7-ஐயும் பயன்படுத்தலாம். முகவரி மாற்றம், திருத்தங்கள் மற்றும் மாற்று அடையாள அட்டை பெற படிவம் 8 மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்.
தகுதியுள்ள எந்தவொரு குடிமகனும் வாக்களிக்கும் உரிமையை இழந்துவிடக் கூடாது என்பதே தேர்தல் ஆணையத்தின் முதன்மை நோக்கமாகும்.