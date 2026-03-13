நாஞ்சில் விஜயன் - வைஷு விவகாரம்: மீண்டும் வெடித்த மோதல்! குளத்தில் குளிக்கும் வீடியோவை வெளியிட்டு அதிரடி கிளப்பும் வைஷு
சின்னத்திரை நகைச்சுவை நடிகர் நாஞ்சில் விஜயன் மற்றும் திருநங்கை விஜே வைஷு இடையேயான தனிப்பட்ட மோதல், சமூக வலைதளங்களில் மீண்டும் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஓய்ந்திருந்த இந்தப் பிரச்சனை, தற்போது 'பார்ட் 1', 'பார்ட் 2' என வீடியோ ஆதாரங்களாக வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
கலக்கப்போவது யாரு நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமான நாஞ்சில் விஜயன், பெண் வேடமிட்டு நகைச்சுவை செய்வதில் வல்லவர். இவருக்கும் வைஷுவுக்கும் இடையே நீண்ட கால நட்பு இருந்து வந்தது. ஆனால், 2025 செப்டம்பரில் வைஷு வெளியிட்ட புகார்கள் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தின. 2018 முதல் தாங்கள் காதலித்து வந்ததாகவும், கணவன் - மனைவியாக வாழ்ந்ததாகவும் வைஷு பகிரங்கமாகத் தெரிவித்தார். நாஞ்சில் விஜயனுக்குத் திருமணம் நடந்த பிறகும் தங்களுக்குள் தொடர்பு இருந்ததாகக் கூறி, கமிஷனர் அலுவலகத்தில் புகாரும் அளித்தார். பின்னர் அந்தப் புகார் வாபஸ் பெறப்பட்டது.
சமீபத்தில் நடிகர் விஜய் மற்றும் த்ரிஷா தொடர்பான திருமண நிகழ்ச்சி சர்ச்சை குறித்து நாஞ்சில் விஜயன் ஆதரவாக வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டார். இதைக்கண்ட வைஷு, "விஜய்க்கு சப்போர்ட் செய்யும் நீ, என்னைப்பற்றி நினைத்தாயா?" என இன்ஸ்டாகிராமில் கேள்வி எழுப்பினார்.
இதற்குப் பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், வைஷுவின் 'மாஸ்டர் பிளான்' என ஒரு ஆடியோவை நாஞ்சில் விஜயன் வெளியிட்டார். அதில், வழக்கறிஞர் பேச்சைக் கேட்டுத்தான் தான் பொய் புகார் அளித்ததாக வைஷு பேசுவது போன்ற பதிவுகள் இருந்தன.
நாஞ்சில் விஜயனின் பதிலடியால் ஆத்திரமடைந்த வைஷு, தற்போது தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வரிசையாக வீடியோக்களை வெளியிட்டு வருகிறார்.
நாஞ்சில் விஜயன் திருவிளையாடல்" என்ற தலைப்பில் நேற்று ஒரு வீடியோவையும், இன்று ஒரு வீடியோவையும் பதிவிட்டுள்ளார். அந்த வீடியோவில், நாஞ்சில் விஜயனும் வைஷுவும் ஒரு குளத்தில் ஒன்றாகக் குளிக்கும் காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
தங்கள் உறவு உண்மை என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் இந்த வீடியோக்களை வைஷு வெளியிட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது.