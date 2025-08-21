வியாழன், 21 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Mahendran
Last Updated : வியாழன், 21 ஆகஸ்ட் 2025 (10:15 IST)

5 கிமீ நடந்தே செல்லும் தவெக தொண்டர்கள்.. குவார்ட்டரும் பிரியாணியும் வாங்கும் தொண்டர்கள் அல்ல..!

மதுரையில் நடைபெறும் த.வெ.க. மாநாட்டிற்காக, தேவையான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த மாநாட்டிற்கு வரும் தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் வசதிகளை உறுதிசெய்யும் வகையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
 
மருத்துவ மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்: மாநாட்டு திடலில் அவசர மருத்துவ உதவிக்காக 100-க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவ உதவியாளர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
 
தேவைப்பட்டால் பயன்படுத்திக்கொள்ள, மருத்துவக் குழு மற்றும் ஆம்புலன்ஸ்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
 
போக்குவரத்து மற்றும் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு: மாநாட்டுக்குச் செல்வோர் பாதுகாப்பாக செல்ல, காவலர் கருப்பசாமி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையிலும், கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையிலும் பேசி போக்குவரத்தை சீர்செய்து வருகிறார்.
 
தொண்டர்களின் உற்சாகம்: மாநாட்டு மேடையை அடைய மக்கள் ஐந்து கிலோமீட்டருக்கும் மேல் நடந்தே செல்கின்றனர். இது, கட்சியின் தலைவர் விஜய் மீதுள்ள அன்பு, நம்பிக்கை மற்றும் ஈர்ப்பை வெளிப்படுத்துகிறது. இது மற்ற அரசியல் கட்சித் தலைவர்களுக்கு ஆச்சரியத்தை அளிக்கும் வகையில் உள்ளது.
 
Edited by Mahendran

