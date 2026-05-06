புதன், 6 மே 2026
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Webdunia
Last Updated : புதன், 6 மே 2026 (14:40 IST)

காங்கிரஸின் வியூகம் தவறு.. ஒரு தேசிய கட்சி போல் நடந்து கொள்ள வேண்டும்: டிகேஎஸ் இளங்கோவன்

tks elangovan
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் 108 இடங்களை கைப்பற்றி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ள தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், விரைவில் தமிழக முதல்வராக பதவியேற்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆட்சி அமைக்க தனக்கு அழைப்பு விடுக்க் கோரி, தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரிடம் விஜய் கடிதம் வழங்கியுள்ளார். இன்று தமிழகம் வந்துள்ள ஆளுநரை அவர் நேரில் சந்திக்க திட்டமிட்டுள்ளார்.
 
சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க 118 உறுப்பினர்கள் தேவைப்படும் நிலையில், த.வெ.க-விடம் தற்போது 108 இடங்கள் மட்டுமே கைவசம் உள்ளன. இந்தச் சூழலில், காங்கிரஸ் கட்சி சில நிபந்தனைகளுடன் த.வெ.க-விற்கு ஆதரவளிக்க முன்வந்துள்ளது. மேலும், இடதுசாரிகள் மற்றும் விசிக போன்ற கட்சிகளும் புதிய ஆட்சிக்குள் கொண்டுவரப்படலாம் எனத் தெரிகிறது.
 
இந்நிலையில், செய்தியாளர்களை சந்தித்த திமுக செய்தி தொடர்பாளர் டி.கே.எஸ் இளங்கோவன், காங்கிரஸின் அரசியல் வியூகத்தை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். காங்கிரஸ் தனது செல்வாக்கை இழந்து வரும் மாநிலங்களை பட்டியலிட்ட அவர், மாநில கட்சிகளுடன் இணைந்து மாநில அரசுகளில் கவனம் செலுத்துவதை விடுத்து, ஒன்றிய அரசை கைப்பற்றுவதில் மட்டுமே காங்கிரஸ் கவனம் செலுத்த வேண்டும் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
Edited by Siva

காங்கிரஸுடன் கை கோர்த்த விஜய்!.. இந்தியா கூட்டணியில் நுழையும் தவெக!..

காங்கிரஸுடன் கை கோர்த்த விஜய்!.. இந்தியா கூட்டணியில் நுழையும் தவெக!..நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு 108 தொகுதிகளில் வெற்றி கிடைத்தது.

பாஜகவை முந்தி காய்நகர்த்திய காங்கிரஸ்!.. விஜயுடன் கைகோர்த்த ராகுல்!..

பாஜகவை முந்தி காய்நகர்த்திய காங்கிரஸ்!.. விஜயுடன் கைகோர்த்த ராகுல்!..2026 சட்டமன்ற தேர்தல் தொடர்பான வேலைகள் துவங்கிய போதே விஜய்க்கு மக்களிடமும், இளைஞர்களிடமும் இருக்கும் ஆதரவை பார்த்துவிட்டு தவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்கவே ராகுல் காந்தி ஆசைப்பட்டார் .

முதல்வரானதும் விஜய் போடும் முதல் கையெழுத்து!.. இது செம அப்டேட்!..

முதல்வரானதும் விஜய் போடும் முதல் கையெழுத்து!.. இது செம அப்டேட்!..தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக, அதிமுக போன்ற 60 வருடங்களுக்கு மேல் அனுபவம் கொண்ட திராவிட கட்சிகளை பின்னுக்கு தள்ளி கட்சி துவங்கிய இரண்டே வருடங்களான தவெக முதலிடத்தை பிடித்திருக்கிறது.

காங்கிரஸ் எங்கள் முதுகில் குத்திவிட்டது.. விரைவில் வருந்தும்: திமுக கடும் கொந்தளிப்பு..!

காங்கிரஸ் எங்கள் முதுகில் குத்திவிட்டது.. விரைவில் வருந்தும்: திமுக கடும் கொந்தளிப்பு..!தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு, காங்கிரஸ் கட்சி தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு ஆதரவளிக்க முன்வந்திருப்பது திமுகவினரிடையே கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்துப் பேசிய திமுக செய்தி தொடர்பாளர் சரவணன் அண்ணாதுரை, காங்கிரஸின் இந்த செயல் "முதுகில் குத்தும் வேலை" என்று கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

தேர்தலுக்கு மட்டுமே திமுகவுடன் கூட்டணி.. தேர்தல் முடிந்தவுடன் கூட்டணியும் முடிந்துவிட்டது: மாணிக்கம் தாகூர்...!

தேர்தலுக்கு மட்டுமே திமுகவுடன் கூட்டணி.. தேர்தல் முடிந்தவுடன் கூட்டணியும் முடிந்துவிட்டது: மாணிக்கம் தாகூர்...!தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி அரசியல் களம் பரபரப்பாக இருக்கும் நிலையில், திமுகவுடனான கூட்டணி சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான கூட்டணி மட்டுமே என்று காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் அதிரடியாக தெரிவித்துள்ளார்.

