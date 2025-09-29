திங்கள், 29 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 29 செப்டம்பர் 2025 (16:18 IST)

கரூர் துயர சம்பவம்.. விஜய் தலைமையில் தவெக நிர்வாகிகள் அவசர ஆலோசனை..!

கரூர் துயர சம்பவம்.. விஜய் தலைமையில் தவெக நிர்வாகிகள் அவசர ஆலோசனை..!
கரூரில் நடந்த தவெக பொதுக்கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்த சோக சம்பவம், தமிழகம் முழுவதும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த துயர சம்பவம் குறித்து, தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைவர் விஜய் இன்று முக்கிய ஆலோசனை நடத்தவிருக்கிறார்.
 
சம்பவம் நடந்த பின் நீலாங்கரையில் உள்ள தனது வீட்டில் தங்கியிருந்த விஜய், இன்று காலை தனது பட்டினப்பாக்கம் இல்லத்திற்கு சென்றார். அங்கிருந்து, மாலை பனையூரில் உள்ள தவெக தலைமை அலுவலகத்திற்கு அவர் செல்கிறார்.
 
கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகளுடன் நடைபெற உள்ள இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில், கரூரில் ஏற்பட்ட துயரம் குறித்து ஆழ்ந்து விவாதிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு ஆறுதல் மற்றும் உதவிகள் வழங்குவது, எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற சம்பவங்களை தவிர்ப்பது, மற்றும் கட்சி மேற்கொள்ள வேண்டிய அடுத்தகட்ட அரசியல் நடவடிக்கைகள் குறித்தும் இந்த ஆலோசனையில் முடிவெடுக்கப்படலாம்.
 
கரூர் விபத்திற்கு பிறகு, விஜய் முதன்முறையாக கட்சி அலுவலகத்திற்குச் செல்வது, அரசியல் வட்டாரங்களில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது. இந்த சந்திப்பின் மூலம், கட்சியின் எதிர்கால பயணத்திற்கான ஒரு தெளிவான வியூகம் வகுக்கப்படலாம் என்றும் அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர்.
 
Edited by Siva

கரூர் கூட்டநெரிசல்: வீடியோ ஷேர் செய்தவர்களை தேடி வரும் காவல்துறை?

கரூர் கூட்டநெரிசல்: வீடியோ ஷேர் செய்தவர்களை தேடி வரும் காவல்துறை?கரூரில் நடந்த கூட்ட நெரிசல் பலி சம்பவம் தொடர்பாக வீடியோ வெளியிட்டவர்கள் குறித்த தகவல்களை காவல்துறை சேகரித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

கரூரில் சதி நடந்திருந்தால் மூடி மறைச்சிடுவாங்க! சிபிஐ விசாரணை வேண்டும் - அன்புமணி வலியுறுத்தல்!

கரூரில் சதி நடந்திருந்தால் மூடி மறைச்சிடுவாங்க! சிபிஐ விசாரணை வேண்டும் - அன்புமணி வலியுறுத்தல்!கரூரில் கூட்டநெரிசலால் மக்கள் பலர் உயிரிழந்தது தொடர்பான வழக்கில் சிபிஐ விசாரணை வேண்டும் என அன்புமணி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

டெல்லியில் அதிகாலை நடந்த கோர விபத்து.. 12 வயது சிறுவன் உள்பட 3 பேர் பலி..!

டெல்லியில் அதிகாலை நடந்த கோர விபத்து.. 12 வயது சிறுவன் உள்பட 3 பேர் பலி..!டெல்லியில் இன்று அதிகாலை நடந்த கோர விபத்தில், இருசக்கர வாகனத்தில் பயணித்த மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த விபத்து ஒரு வாகனம் மோதிவிட்டு நிற்காமல் சென்ற விபத்தாக இருக்கலாம் என டெல்லி காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

தவெக தொண்டர்களை காவலர்கள் தாக்கிய வீடியோ ஆதாரம் உள்ளது! - தவெக வழக்கறிஞர்

தவெக தொண்டர்களை காவலர்கள் தாக்கிய வீடியோ ஆதாரம் உள்ளது! - தவெக வழக்கறிஞர்கரூர் பிரச்சாரத்தில் சதி நடந்துள்ளதாக தொடரப்பட்ட வழக்கின் தன்மை குறித்து தவெக வழக்கறிஞர் அறிவழகன் பேட்டி அளித்துள்ளார்.

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் நடத்த கூடாது: கேரள சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம்!

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் நடத்த கூடாது: கேரள சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம்!கேரள சட்டமன்றத்தில், வாக்காளர் பட்டியலின் சிறப்புத் தீவிர திருத்தத்திற்கு எதிராக ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com