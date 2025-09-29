கரூர் துயர சம்பவம்.. விஜய் தலைமையில் தவெக நிர்வாகிகள் அவசர ஆலோசனை..!
கரூரில் நடந்த தவெக பொதுக்கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்த சோக சம்பவம், தமிழகம் முழுவதும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த துயர சம்பவம் குறித்து, தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைவர் விஜய் இன்று முக்கிய ஆலோசனை நடத்தவிருக்கிறார்.
சம்பவம் நடந்த பின் நீலாங்கரையில் உள்ள தனது வீட்டில் தங்கியிருந்த விஜய், இன்று காலை தனது பட்டினப்பாக்கம் இல்லத்திற்கு சென்றார். அங்கிருந்து, மாலை பனையூரில் உள்ள தவெக தலைமை அலுவலகத்திற்கு அவர் செல்கிறார்.
கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகளுடன் நடைபெற உள்ள இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில், கரூரில் ஏற்பட்ட துயரம் குறித்து ஆழ்ந்து விவாதிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு ஆறுதல் மற்றும் உதவிகள் வழங்குவது, எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற சம்பவங்களை தவிர்ப்பது, மற்றும் கட்சி மேற்கொள்ள வேண்டிய அடுத்தகட்ட அரசியல் நடவடிக்கைகள் குறித்தும் இந்த ஆலோசனையில் முடிவெடுக்கப்படலாம்.
கரூர் விபத்திற்கு பிறகு, விஜய் முதன்முறையாக கட்சி அலுவலகத்திற்குச் செல்வது, அரசியல் வட்டாரங்களில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது. இந்த சந்திப்பின் மூலம், கட்சியின் எதிர்கால பயணத்திற்கான ஒரு தெளிவான வியூகம் வகுக்கப்படலாம் என்றும் அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர்.
