வெள்ளி, 19 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Prasanth K
Last Modified: வெள்ளி, 19 செப்டம்பர் 2025 (11:38 IST)

நாளை நாகப்பட்டிணம் செல்லும் விஜய்! பிரச்சார இடம் திடீர் மாற்றம்!?

நாளை நாகப்பட்டிணம் செல்லும் விஜய்! பிரச்சார இடம் திடீர் மாற்றம்!?

நாளை தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் நாகப்பட்டிணத்தில் பரப்புரை மேற்கொள்ள உள்ள இடம் மாற்றப்பட்டுள்ளது.

 

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை தொடங்கி சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக தயாராகி வருகிறார் நடிகர் விஜய். இந்நிலையில் மாநாட்டை தொடர்ந்து தற்போது மாவட்டங்கள்தோறும் ’மக்கள் சந்திப்பு பிரச்சாரம்’ மேற்கொண்டு வருகிறார் விஜய். அவ்வாறாக கடந்த சனிக்கிழமை திருச்சி, அரியலூரில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட நிலையில், நாளை நாகப்பட்டிணம், திருவாரூர் மாவட்டங்களில் பிரச்சாரம் செய்ய உள்ளார்.

 

விஜய் பிரச்சாரம் செய்வதற்காக கீழ்வேளூர் ரவுண்டானா, புத்தூர் ரவுண்டானா, அபிராமி அம்மன் சன்னதி, அவுரி திடல், காடம்பாடி மைதானம், நாகூர் பேருந்து நிலையம், வேளாங்கண்ணி ஆர்ச் உள்ளிட்ட 7 இடங்களில் ஒன்றில் அனுமதி அளிக்கும்படி தவெகவினர் காவல்துறையிடம் அனுமதி கேட்டிருந்தனர்.

 

காவல்துறை புத்தூர் ரவுண்டானா பகுதியில் பிரச்சாரத்திற்கு அனுமதி அளித்ததுடன், பொது போக்குவரத்திற்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் தொண்டர்கள் நடந்துக் கொள்ளக்கூடாது என நிபந்தனைகள் விதித்தனர். இந்நிலையில் விஜய் பிரச்சாரம் செய்ய புத்தூர் ரவுண்டானாவிற்கு பதிலாக அண்ணா சிலை அருகே அனுமதிக்க வேண்டும் என தவெகவினர் கோரிக்கை விடுத்த நிலையில் காவல்துறை அனுமதி அளித்துள்ளது. அதனால் பிரச்சாரம் அண்ணா சிலை அருகே நடக்க உள்ளது.

 

மேலும் காவல்துறை நிபந்தனைகளின்படி புத்தூர் அண்ணா சிலைக்கு மதியம் 12.30 மணிக்கு விஜய் வருவார் என தவெக தெரிவித்துள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K

இனி சிம்கார்டு வாங்க, ரீசார்ஜ் செய்ய அஞ்சல் நிலையம் செல்லலாம்: புதிய ஒப்பந்தம்

இனி சிம்கார்டு வாங்க, ரீசார்ஜ் செய்ய அஞ்சல் நிலையம் செல்லலாம்: புதிய ஒப்பந்தம்சிம் காா்டுகள் விற்பனை செய்ய, மொபைல் ரீசாா்ஜ் செய்ய இந்திய அஞ்சல் துறை அரசுக்கு சொந்தமான தொலைத் தொடா்பு நிறுவனமான பிஎஸ்என்எல் ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது. இது குறித்து வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:

கட்சியை வளர்க்க வேண்டும் என்றால் தடைகளை எதிர்கொள்ளத்தான் வேண்டும்: விஜய்க்கு அண்ணாமலை அறிவுரை..!

கட்சியை வளர்க்க வேண்டும் என்றால் தடைகளை எதிர்கொள்ளத்தான் வேண்டும்: விஜய்க்கு அண்ணாமலை அறிவுரை..!தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் நடிகர் விஜய், தனது கட்சி கூட்டங்களை நடத்த தமிழக அரசு தொடர்ந்து தடைகளை ஏற்படுத்தி வருவதாக அந்த கட்சியினர் புகார் தெரிவித்து வரும் நிலையில், கட்சியை வளர்க்க வேண்டும் என்றால் தமிழக அரசின் தடைகளை அவர் சந்தித்துதான் ஆக வேண்டும் என்று முன்னாள் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கூறியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

முதல்முறையாக ஏஐ ரோபோட்டை விண்வெளிக்கு அனுப்பும் இஸ்ரோ!

முதல்முறையாக ஏஐ ரோபோட்டை விண்வெளிக்கு அனுப்பும் இஸ்ரோ!விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பும் ககன்யான் திட்டத்தின் சோதனை முயற்சியில் மனித வடிவ ரோபோ விண்ணுக்கு அனுப்பப்பட உள்ளதாக இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் தெரிவித்துள்ளார்.

வாரத்தின் கடைசி நாளில் திடீரென குறைந்த பங்குச்சந்தை.. இன்றைய சென்செக்ஸ் நிலவரம்..!

வாரத்தின் கடைசி நாளில் திடீரென குறைந்த பங்குச்சந்தை.. இன்றைய சென்செக்ஸ் நிலவரம்..!கடந்த வாரமும் இந்த வாரமும் பங்குச்சந்தை உயர்ந்து கொண்டே சென்றதால் முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்த நிலையில் இன்று திடீரென பங்குச்சந்தை சரிந்துள்ளது முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

2 நாள் குறைந்த தங்கம் விலை இன்று மீண்டும் ஏற்றம்.. வெள்ளி விலையும் கிடுகிடு உயர்வு..!

2 நாள் குறைந்த தங்கம் விலை இன்று மீண்டும் ஏற்றம்.. வெள்ளி விலையும் கிடுகிடு உயர்வு..!கடந்த இரண்டு நாட்களாக குறைந்து வந்த தங்கம் விலை, இன்று மீண்டும் உயர்ந்ததால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.82,000 என்ற நிலையில் இருந்த நிலையில், இன்றைய விலை உயர்வு தங்கம் வாங்குவோருக்கு ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com