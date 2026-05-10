தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்றார் விஜய்
தமிழ்நாட்டின் முதல்வராக தவெக தலைவர் விஜய் இன்று பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.
தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் தவெக 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. ஆனால் ஆட்சி அமைக்க 118 இடங்கள் தேவை என்ற நிலையில் காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் மற்றும் ஐயூஎம்எல் விஜய்க்கு ஆதரவு அளித்தன.
இதையடுத்து விஜய் பதவியேற்பு நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது. நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்றுகொண்டிருக்கும் நிகழ்ச்சியில் ராகுல் காந்தி, பாஜகவை சேர்ந்த நயினார் நாகேந்திரன், தமிழிசை சௌந்தராஜன் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்துகொண்டிருந்தனர்.
இந்த நிலையில் தமிழகத்தின் 13வது முதலமைச்சராக விஜய் பொறுப்பேற்றுகொண்டார். முதல்வர் பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் விஜய்க்கு முதல்வராக பதவி பிரமாணமும், ரகசியக் காப்பு பிரமாணமும் ஆளுநர் ஆர்.வி.ஆர்லேகர் செய்து வைத்தார்.