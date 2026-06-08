காங்கிரசுக்கு ராஜ்யசபா எம்பி சீட்டை விஜய் கொடுத்தது ராஜதந்திரமா? திமுகவின் கமெண்ட் என்ன?
தமிழக அரசியலில் ஒரு அதிரடி மாற்றமாக, முதலமைச்சர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' தனது கட்சியின் முதல் ராஜ்யசபா எம்பி சீட்டை காங்கிரஸுக்கு வழங்கியுள்ளது. காங்கிரஸுடன் நீண்ட கால கூட்டணியை உருவாக்குவதற்கான ஒரு முக்கிய நகர்வாக இது பார்க்கப்படுகிறது.
விஜய்யின் நெருங்கிய கூட்டாளியான பிரவீன் சக்ரவர்த்தி இதற்கான காங்கிரஸ் வேட்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தவெகவின் இந்த அதிரடி முடிவை தொடர்ந்து, 'இந்தியா' கூட்டணியில் இருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக விலகுவதாக திமுக அறிவித்துள்ளது.
சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு காங்கிரஸின் செயல்பாடுகள் தங்களை காயப்படுத்தியதாக திமுக தலைவர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். மேலும், தவெக நேரடியாக பாஜகவை எதிர்கொள்வதை தவிர்க்கவே, தன் கட்சி ஆட்களை அனுப்பாமல் காங்கிரஸுக்கு இந்த சீட்டை தூக்கிக் கொடுத்துள்ளதாக திமுக செய்தி தொடர்பாளர் சரவணன் விமர்சித்துள்ளார்.
இன்று நடைபெறும் 'இந்தியா' கூட்டணிக் கூட்டத்திற்கு முன்னதாக திமுக வெளியேறியிருப்பது பின்னடைவாக கருதப்பட்டாலும், தமிழகத்தில் தவெகவின் ஆதரவு தங்களுக்கு பலம் சேர்க்கும் என இந்தியா கூட்டணி நம்புகிறது. தவெக இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக 'இந்தியா' கூட்டணியில் இணையாத போதிலும், காங்கிரஸுடனான இந்த நெருக்கம் புதிய அரசியல் அத்தியாயத்திற்கு வித்திட்டுள்ளது.
Edited by Siva