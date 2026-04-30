வியாழன், 30 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: வியாழன், 30 ஏப்ரல் 2026 (11:40 IST)

விஜய் - சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு: செங்கல்பட்டு நீதிமன்ற நீதிபதி பணியிட மாற்றம்!

தமிழக அரசியல் மற்றும் சினிமா வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நடிகர் விஜய் மற்றும் அவரது மனைவி சங்கீதா இடையிலான விவாகரத்து வழக்கில், தற்போது நீதிமன்ற நிர்வாக ரீதியாக ஒரு முக்கிய மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. செங்கல்பட்டு மாவட்ட குடும்ப நல நீதிமன்ற நீதிபதியாகப் பணியாற்றி வந்த நீதிபதி சசிகலா, இந்த வழக்கை ஆரம்பம் முதலே விசாரித்து வந்தார். குறிப்பாக, பிப்ரவரி மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களில் நடைபெற்ற முதற்கட்ட விசாரணைகளின் போது, இரு தரப்பினருக்கும் சம்மன் அனுப்பியது மற்றும் காணொளி காட்சி மூலம் ஆஜராக உத்தரவிட்டது போன்ற முக்கிய நடவடிக்கைகளை இவரே மேற்கொண்டார். தற்போது அவர் வேறு இடத்திற்குப் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
 
நீதிபதி சசிகலாவின் இடமாற்றத்தைத் தொடர்ந்து, ஏற்கனவே செங்கல்பட்டு குடும்ப நல நீதிமன்ற நீதிபதியாகப் பணியாற்றிய அனுபவம் கொண்ட நீதிபதி சுஜாதா, மீண்டும் அதே பொறுப்பில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். வழக்கமாக நீதிமன்றங்களில் நடைபெறும் நிர்வாக ரீதியிலான நீதிபதிகள் மாற்றத்தின் ஒரு பகுதியாக இது பார்க்கப்பட்டாலும், மிக முக்கியமான ஒரு நட்சத்திர வழக்கின் விசாரணையின் போது இந்த மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது கவனிக்கத்தக்கது.
 
கடந்த பிப்ரவரி மாதம், சங்கீதா சொர்ணலிங்கம் செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் விவாகரத்து கோரி மனு தாக்கல் செய்தார். 25 ஆண்டு கால திருமண வாழ்க்கைக்குப் பிறகு, சிறப்பு திருமணச் சட்டத்தின் கீழ் இந்த மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஏப்ரல் 20-ஆம் தேதி நடைபெற்ற விசாரணையின் போது, விஜய் மற்றும் சங்கீதா ஆகிய இருவருமே நேரில் ஆஜராகவில்லை. அவர்களது வழக்கறிஞர்கள் மட்டுமே ஆஜராகினர். இதையடுத்து, வழக்கை நீதிபதி ஜூன் 15-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.
 
ஜூன் மாதம் நடைபெறவுள்ள விசாரணையை புதிய நீதிபதியான சுஜாதா தலைமையிலான அமர்வு கையாளும். அப்போது விஜய் மற்றும் சங்கீதா நேரில் அல்லது காணொளி வாயிலாக ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க  நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
 

கிரெடிட் கார்டு வாடிக்கையாளர்களுக்கு நிம்மதியளிக்கும் வகையில், ரிசர்வ் வங்கி புதிய விதிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது. இதன்படி, கிரெடிட் கார்டு பில் தொகையை திருப்பி செலுத்த, நிர்ணயிக்கப்பட்ட கடைசி தேதிக்கு பிறகு 3 நாட்கள் வரை கூடுதல் அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கருத்துக்கணிப்புகள் எல்லாம் பொய்யாகும்.. விஜய் தான் தமிழ்நாட்டை ஆளப்போகிறார்: செங்கோட்டையன் உறுதி!தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் 2026-க்கான வாக்குப்பதிவு முடிந்து முடிவுகள் வெளியாக இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், பல்வேறு ஊடகங்கள் வெளியிட்டு வரும் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் தமிழக அரசியலில் பரபரப்பை கூட்டியுள்ளன.

15 வருஷம் கத்தியும் ஒருசீட் கூட இல்லையா?.. ஒரு கருத்துக்கணிப்பில் கூட வரலயே!...திரையுலகிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்தவர் சீமான். 15 வருடங்களுக்கு முன் நாம் தமிழர் கட்சியை துவங்கி திராவிட கட்சிகளுக்கு எதிராக பேச துவங்கினார்.

ரியல்மி வெளியிட இருக்கும் பட்ஜெட் விலையில் 5G ஸ்மார்ட்போன்.. விலை எவ்வளவு?ரியல்மி நிறுவனம் தனது புதிய பட்ஜெட் விலை 5G ஸ்மார்ட்போனான 'ரியல்மி 16x 5G' ஐ விரைவில் இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்ய தயாராகி வருகிறது. ஆன்லைனில் கசிந்துள்ள புதிய தகவல்களின்படி, இந்த ஸ்மார்ட்போனின் ஸ்டோரேஜ் வகைகள் மற்றும் வண்ண விருப்பங்கள் தெரியவந்துள்ளன. இது கடந்த ஆண்டு வெளியான ரியல்மி 15x 5G இன் அடுத்த தலைமுறை மாடலாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

140 கோழிகளுக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டு மரணம்.. டிஜே டீம் மீது புகார் அளித்த கோழிப்பண்ணை உரிமையாளர்..!உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் சுல்தான்பூர் மாவட்டத்தில், திருமண ஊர்வலத்தில் ஒலித்த அதிகப்படியான டிஜே இசையின் காரணமாக, அதிர்ச்சியில் 140 கோழிகள் உயிரிழந்ததாக பண்ணை உரிமையாளர் காவல்துறையில் புகார் அளித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com