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Last Updated : Friday, 12 June 2026 (12:53 IST)

கமிஷன், கலெக்சன், கரப்சன் இருக்கவே கூடாது.. சிபாரிசு அறவே கூடாது.. மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு விஜய் எச்சரிக்கை...

vijay
Publish: Fri, 12 Jun 2026 (12:51 IST) Updated: Fri, 12 Jun 2026 (12:53 IST)
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தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின்  முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டம் நேற்று பனையூரில் உள்ள கட்சித் தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் கட்சியின் அமைச்சர்கள், எம்.எல்.ஏக்கள் மற்றும் மாவட்டச் செயலாளர்களுடன் கட்சியின் தலைவர் விஜய் விரிவான ஆலோசனை நடத்தினார். 
 
அப்போது கட்சியின் நற்பெயரைக் காக்கும் வகையில், மாவட்டச் செயலாளர்களுக்கு அவர் பல்வேறு அதிரடி அறிவுரைகளையும் கடுமையான எச்சரிக்கைகளையும் வழங்கியுள்ளார்.
 
முதலாவதாக, டாஸ்மாக் பார் உரிமம் எடுப்பது அல்லது காவல் நிலையங்களுக்குச் சென்று கட்டப்பஞ்சாயத்துகளில் ஈடுபடுவது போன்ற எந்தவொரு சட்டவிரோத மற்றும் அடாவடி செயல்களிலும் தவெகவினர் துளிகூட ஈடுபட்டுவிடக் கூடாது எனத் திட்டவட்டமாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. 
 
இரண்டாவதாக, உள்ளூர் மட்டத்திலுள்ள செல்வாக்கு மிக்க நபர்கள் வழங்கும் பணத்தை எக்காரணம் கொண்டும் வாங்கக் கூடாது என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. தலைமையிலுள்ள அமைச்சர்கள் யாரும் கமிஷன் வாங்கப் போவதில்லை என்பதால், லோக்கல் புள்ளிகளிடம் பணம் வாங்கி மாவட்டச் செயலாளர்கள் சிக்கலில் மாட்டிக் கொள்ளக் கூடாது என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
மூன்றாவதாக, மக்கள் நலன் சார்ந்த கோரிக்கைகளுக்காகத் தலைமைச் செயலகத்திற்கு வந்து அமைச்சர்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் சந்திக்கலாம் என்றும், ஆனால் சுயநலச் சிபாரிசுகளுக்காக வேறு யாரையும் உடன் அழைத்து வரக் கூடாது என்றும் விஜய் அறிவுறுத்தியுள்ளார். மக்கள் மத்தியில் கட்சியின் கண்ணியத்தை நிலைநிறுத்த இந்த விதிகளை அனைவரும் கண்டிப்பாகப் பின்பற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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