திங்கள், 12 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 12 ஜனவரி 2026 (15:35 IST)

விஜய் சென்ற தனி விமானம்.. ஒருநாள் வாடகை இத்தனை லட்சமா? மேலும் விமான நிலையத்தில் நிறுத்தும் கட்டணம்..!

விஜய் சென்ற தனி விமானம்.. ஒருநாள் வாடகை இத்தனை லட்சமா? மேலும் விமான நிலையத்தில் நிறுத்தும் கட்டணம்..!
தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய், சிபிஐ விசாரணைக்காக டெல்லி சென்றபோது பயன்படுத்திய தனி விமானத்தின் வாடகை குறித்த சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 
 
விஜய் சென்னையில் இருந்து டெல்லி செல்லவும், அங்கிருந்து திரும்பவும் சுமார் 10 முதல் 12 இருக்கைகள் கொண்ட அதிநவீன 'பிசினஸ் ஜெட்' ரக விமானத்தை பயன்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது. 
 
இத்தகைய சொகுசு விமானங்களுக்கு ஒரு மணி நேரத்திற்குச் சுமார் ரூ. 2.5 லட்சம் முதல் ரூ. 5 லட்சம் வரை கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. அந்த வகையில், ஒரு நாள் முழுமைக்கும் இந்த விமானத்தை வாடகைக்கு எடுத்தால், அதன் செலவு சுமார் ரூ. 20 லட்சத்தை தாண்டும் என்று கணிக்கப்படுகிறது.
 
விமான வாடகை மட்டுமின்றி, விமான நிலையத்தில் அந்த விமானத்தை நிறுத்தி வைப்பதற்கான கட்டணமும் கணிசமாக இருக்கும். டெல்லி போன்ற சர்வதேச விமான நிலையங்களில் தனியார் விமானங்களை நிறுத்துவதற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு பல ஆயிரங்கள் முதல் ஒரு நாளுக்கு ரூ. 50,000 வரை கட்டணம் வசூலிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. 
 
மேலும், தரையிறங்கும் கட்டணம் , விமானப் பணியாளர்களுக்கான செலவுகள் என பட்டியல் நீள்கிறது. அரசியலில் அடியெடுத்து வைத்துள்ள நிலையில், விஜய்யின் இந்த 'ராயல்' பயணம் மற்றும் அதற்கான செலவுகள் சமூக வலைதளங்களில் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளன.

Edited by Siva

கரூர் சம்பவம்!. பேட்டி கொடுத்த டிஜிபியும் விசாரணையில் ஆஜர்.. விஜய்க்கு நெருக்கடி?

கரூர் சம்பவம்!. பேட்டி கொடுத்த டிஜிபியும் விசாரணையில் ஆஜர்.. விஜய்க்கு நெருக்கடி?தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 27ம் தேதி பரப்புரை செய்வதற்காக கரூருக்கு சென்றபோது 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பற்றி சிபிஐ அதிகாரிகள் கடந்த சில மாதங்களாக விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள் .

சிபிஐ விசாரணை!.. சிங்கம் வாயில சிக்கிட்டாரு விஜய்!.. செல்வப்பெருந்தை நக்கல்!..

சிபிஐ விசாரணை!.. சிங்கம் வாயில சிக்கிட்டாரு விஜய்!.. செல்வப்பெருந்தை நக்கல்!..கடந்த செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் பரப்புரை செய்வதற்காக கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது போலீசார் அனுமதி கொடுக்கப்பட்ட இடத்தில் அவரின் வாகனம் சென்ற போது கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டது.

அதிமுக கூட்டணியில் புதிய கட்சி இணையும்!.. பழனிச்சாமி பேட்டி...

அதிமுக கூட்டணியில் புதிய கட்சி இணையும்!.. பழனிச்சாமி பேட்டி...தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

வெனிசுலாவின் செயல் அதிபர் நான்தான்.. அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்..!

வெனிசுலாவின் செயல் அதிபர் நான்தான்.. அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள அதிரடிப் பதிவு சர்வதேச அரசியலில் பெரும் புயலைக் கிளப்பியுள்ளது.

டிவிகே.. டிவிகே.. டிவிகே.. டெல்லி சிபிஐ அலுவலகத்தின் வெளியே தொண்டர்கள் கோஷம்..!

டிவிகே.. டிவிகே.. டிவிகே.. டெல்லி சிபிஐ அலுவலகத்தின் வெளியே தொண்டர்கள் கோஷம்..!டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ தலைமையகத்தின் முன்பு இன்று தமிழக அரசியலின் அதிரடி சத்தம் எதிரொலித்தது. தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் விசாரணைக்காக ஆஜரான நிலையில், அலுவலகத்தின் வெளிப்பகுதியில் திரண்டிருந்த நூற்றுக்கணக்கான தொண்டர்கள் "டிவிகே.. டிவிகே.. டிவிகே.." என விண்ணதிர முழக்கமிட்டனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com