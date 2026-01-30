வெள்ளி, 30 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 30 ஜனவரி 2026 (10:59 IST)

இனி காங்கிரஸ் வந்தாலும் வேண்டாம்.. தனித்து என் போட்டி என்ற முடிவில் விஜய்?

tvk vijay
நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் மற்றும் காங்கிரஸ் இடையே கூட்டணி அமையலாம் என்று அரசியல் வட்டாரங்களில் பலத்த எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. காங்கிரஸின் வருகைக்காக தவெக தலைமை காத்திருந்த நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சி இதுவரை எந்தவொரு உறுதியான முடிவையும் எடுக்காமல் இழுபறி நிலையில் உள்ளது.
 
இந்த தாமதத்தால் அதிருப்தியடைந்த விஜய், இனி காங்கிரஸ் கட்சி வந்தாலும் கூட்டணி வேண்டாம் என்ற அதிரடி முடிவை எடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளன. 
 
வரவிருக்கும் தேர்தலில் யாருடனும் கூட்டணி இன்றி, தமிழகத்தின் 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டியிடப் போவதாக அவர் தனது கட்சி நிர்வாகிகளிடம் திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளதாக தெரிகிறது. விஜய்யின் இந்த 'தனி வழி' முடிவு அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
விஜய்யின் இந்த முடிவால், காங்கிரஸ் கட்சி மீண்டும் திமுக கூட்டணியிலேயே நீடிக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இது அக்கட்சியின் மேலிட தலைவர்களுக்கு வேண்டுமானால் ஆறுதல் அளிக்கலாம், ஆனால் திமுகவிடம் குறைந்த இடங்களை பெற்றுக்கொண்டு இரண்டாம் நிலையில் நீடிப்பதை காங்கிரஸ் தொண்டர்களும் கீழ்மட்ட நிர்வாகிகளும் விரும்பவில்லை என கூறப்படுகிறது. 
 
Edited by Siva

அண்ணாமலைக்கு திடீரென பாஜக கொடுத்த புதிய பதவி.. இனி ஜெட் வேகம் தான்..!

அண்ணாமலைக்கு திடீரென பாஜக கொடுத்த புதிய பதவி.. இனி ஜெட் வேகம் தான்..!தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் முன்னாள் தலைவரான அண்ணாமலைக்கு தற்போது கட்சியில் புதிய மற்றும் முக்கியமான பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தேர்தல் பணியில் வேகம் காட்டும் தவெக!. விரைவில் வேட்பாளர் பட்டியல்!...

தேர்தல் பணியில் வேகம் காட்டும் தவெக!. விரைவில் வேட்பாளர் பட்டியல்!...2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் தமிழகத்தில் உள்ள எல்லா அரசியல் கட்சிகளுமே தேர்தல் தொடர்பான பணிகளில் தீவிரம் காட்டி வருகிறது.

6,000 கோடி ரூபாய் ஊழல்.. மது வியாபாரிகள் சங்கம் பகீர் குற்றச்சாட்டு..!

6,000 கோடி ரூபாய் ஊழல்.. மது வியாபாரிகள் சங்கம் பகீர் குற்றச்சாட்டு..!கர்நாடகாவில் முதலமைச்சர் சித்தராமையா தலைமையிலான காங்கிரஸ் ஆட்சியில், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் கலால் துறையில் சுமார் 6,000 கோடி ரூபாய் ஊழல் நடைபெற்றுள்ளதாக அம்மாநில மது வியாபாரிகள் சங்கம் பகீர் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளது. இது தொடர்பாக காங்கிரஸ்

4 மாத கர்ப்பிணியாக இருந்து காவல்துறை கமாண்டோ.. கணவரால் அடித்து கொல்லப்பட்ட கொடூரம்..!

4 மாத கர்ப்பிணியாக இருந்து காவல்துறை கமாண்டோ.. கணவரால் அடித்து கொல்லப்பட்ட கொடூரம்..!டெல்லி காவல்துறையின் சிறப்புப் பிரிவின் ஸ்வாட் படையில் கமாண்டோவாக பணியாற்றி வந்த 27 வயது கஜல், தனது கணவரால் கொடூரமாக தாக்கப்பட்டு உயிரிழந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விமான விபத்தில் மறைந்த அஜித் பவார் மனைவிக்கு துணை முதல்வர் பதவியா?

விமான விபத்தில் மறைந்த அஜித் பவார் மனைவிக்கு துணை முதல்வர் பதவியா?மகாராஷ்டிரா மாநில துணை முதல்வர் அஜித் பவார் சமீபத்தில் நிகழ்ந்த ஒரு துரதிர்ஷ்டவசமான விமான விபத்தில் காலமான நிலையில், அவரது இடத்தை பூர்த்தி செய்வது குறித்து ஆளுங்கூட்டணி தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com