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  4. Vijay or Rahul Gandhi? Congress Responds to Debate Over 2029 Prime Ministerial Candidate
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Sunday, 30 August 2026 (15:32 IST)

விஜய் தான் பிரதமர் வேட்பாளரா? உயர்கல்வி அமைச்சர் விஸ்வநாதன் சொன்ன பதில்..

vijay
Written By: SIVA
Updated: Sun, 30 Aug 2026 (15:32 IST)
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முதல்வர் விஜய்தான் 2029-ம் ஆண்டு நாட்டின் அடுத்த பிரதமராக வர வேண்டும் என்ற கருத்துகள் சமூக வலைதளங்களில் தொடர்ந்து வெளியாகி வரும் நிலையில், இதுகுறித்து காங்கிரஸ் தரப்பில் பதில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. திருச்சியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த காங்கிரஸ் அமைச்சர் விஸ்வநாதனிடம், விஜய்யை அடுத்த பிரதமராக முன்னிறுத்தும் தவெக தரப்பின் பேச்சுகள் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
 
அதற்கு பதிலளித்த அவர், காங்கிரஸை பொறுத்தவரையில் 2029 மக்களவை தேர்தலில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்திதான் பிரதமர் வேட்பாளராக முன்னிறுத்தப்படுவார் என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார். ராகுல் காந்தியை பிரதமராக்குவதற்காக காங்கிரஸ் கட்சியினர் அனைவரும் ஒருமித்த குரலில் பணியாற்றுவோம் என்றும் அவர் கூறினார்.
 
மேலும், கடந்த 15 ஆண்டுகளாக மக்கள் அதிருப்தியில் இருப்பதாகவும், மத்திய அரசின் செயல்பாடுகளால் மக்கள் ஏமாற்றமடைந்துள்ளதாகவும் விஸ்வநாதன் விமர்சித்தார். குறிப்பாக, பிரதமர் மோடி தலைமையிலான அரசின் மீது மக்கள் நம்பிக்கையை இழந்துவிட்டதாகவும் அவர் தனது கருத்தை பதிவு செய்தார்.
 
இதற்கிடையே, முதல்வர் விஜய்தான் நாட்டின் அடுத்த பிரதமர் என தவெக அமைச்சர்களும் கட்சி பொதுக்கூட்டங்களில் பேசி வருகின்றனர். இதே விவகாரம் குறித்து காங்கிரஸ் மாநிலத் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூரிடமும் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியிருந்தனர். அதற்கு, “விஜய்தான் அடுத்த பிரதமர்” என்று தவெக அமைச்சர்கள் கூறுவதை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் என்று அவர் பதிலளித்திருந்தார்.
 
இதனால், 2029 மக்களவைத் தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழக அரசியலில் மட்டுமின்றி தேசிய அரசியலிலும் பிரதமர் வேட்பாளர் குறித்த விவாதம் இப்போதே சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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