ஞாயிறு, 15 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 15 பிப்ரவரி 2026 (16:17 IST)

விஜய் பிறப்பதற்கு முன்பே கலைஞர் பல துறைகளில் சாதனை படைத்துவிட்டார்: அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன்

விஜய் பிறப்பதற்கு முன்பே கலைஞர் பல துறைகளில் சாதனை படைத்துவிட்டார்: அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன்
தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய், அரசியல் அறியாமையின் உச்சத்தில் இருப்பதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் விமர்சித்துள்ளார். 
 
கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் ரூ.12 கோடி மதிப்பிலான புதிய மருத்துவ கட்டடங்கள் மற்றும் நவீன வசதிகளைத் திறந்து வைத்த பின் அவர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார்.
 
விஜய் பிறப்பதற்கு முன்பே தமிழகம் பல துறைகளில் சாதனை படைத்துவிட்டதாக குறிப்பிட்ட அமைச்சர், கலைஞர் கருணாநிதியின் அளப்பரிய சாதனைகளை குறிப்பிடாமல் விஜய் பேசுவது அவரது புரிதல் இன்மையையே காட்டுகிறது என்றார். 
 
தற்போதைய முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் ஆட்சியில், இந்தியாவிலேயே உயர்கல்வி துறையில் தமிழகம் முதலிடத்தில் இருப்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார். மேலும், உரிய அங்கீகாரம் இன்றி மாற்று அறுவை சிகிச்சைகள் செய்யும் மருத்துவமனைகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரித்தார். 
 
2026 தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், திமுக அமைச்சரின் இந்த அதிரடி விமர்சனம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

காங்கிரசுக்கு மரியாதை கொடுக்காவிட்டால் திருப்பி அடிப்போம்.. திமுகவுக்கு மாணிக்கம் தாகூர் எச்சரிக்கை..!

காங்கிரசுக்கு மரியாதை கொடுக்காவிட்டால் திருப்பி அடிப்போம்.. திமுகவுக்கு மாணிக்கம் தாகூர் எச்சரிக்கை..!தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், திமுக கூட்டணியில் விரிசல் ஏற்படுமா என்ற கேள்வியை எழுப்பும் வகையில் காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூரின் பேச்சு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

புதிய கட்சி தொடங்குகிறார் சசிகலா? முதல் கூட்டம் பசும்பொன்னில்?

புதிய கட்சி தொடங்குகிறார் சசிகலா? முதல் கூட்டம் பசும்பொன்னில்?தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ள நிலையில், முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் நெருங்கிய தோழி சசிகலாவின் அடுத்தகட்ட நகர்வு அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அனைத்துலக வள்ளலார் மாநாடு.. முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்த 8 அறிவிப்புகள்..!

அனைத்துலக வள்ளலார் மாநாடு.. முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்த 8 அறிவிப்புகள்..!அனைத்துலக வள்ளலார் மாநாட்டை முன்னிட்டு, திருவருட்பிரகாச வள்ளலாரின் புகழை போற்றும் வகையில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் எட்டு முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார். இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க அறிவிப்புகள் பின்வருமாறு:

பாஜகவை சீண்டாதீங்க!.. இதை மட்டும் செய்யுங்க!.. விஜய்க்கு அட்வைஸ் சொன்ன அரசியல் பிரபலம்!..

பாஜகவை சீண்டாதீங்க!.. இதை மட்டும் செய்யுங்க!.. விஜய்க்கு அட்வைஸ் சொன்ன அரசியல் பிரபலம்!..நடிகர் விஜய் தவெக எனும் அரசியல் கட்சியை துவங்கிய போது ‘திமுக எங்கள் அரசியல் எதிரி.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com