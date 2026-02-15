விஜய் பிறப்பதற்கு முன்பே கலைஞர் பல துறைகளில் சாதனை படைத்துவிட்டார்: அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன்
தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய், அரசியல் அறியாமையின் உச்சத்தில் இருப்பதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் விமர்சித்துள்ளார்.
கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் ரூ.12 கோடி மதிப்பிலான புதிய மருத்துவ கட்டடங்கள் மற்றும் நவீன வசதிகளைத் திறந்து வைத்த பின் அவர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார்.
விஜய் பிறப்பதற்கு முன்பே தமிழகம் பல துறைகளில் சாதனை படைத்துவிட்டதாக குறிப்பிட்ட அமைச்சர், கலைஞர் கருணாநிதியின் அளப்பரிய சாதனைகளை குறிப்பிடாமல் விஜய் பேசுவது அவரது புரிதல் இன்மையையே காட்டுகிறது என்றார்.
தற்போதைய முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் ஆட்சியில், இந்தியாவிலேயே உயர்கல்வி துறையில் தமிழகம் முதலிடத்தில் இருப்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார். மேலும், உரிய அங்கீகாரம் இன்றி மாற்று அறுவை சிகிச்சைகள் செய்யும் மருத்துவமனைகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரித்தார்.
2026 தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், திமுக அமைச்சரின் இந்த அதிரடி விமர்சனம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
