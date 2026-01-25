ஞாயிறு, 25 ஜனவரி 2026
Last Updated : ஞாயிறு, 25 ஜனவரி 2026 (12:52 IST)

திமுகவை வீழ்த்தும் ஆற்றல் கொண்ட ஒரே தலைவர் விஜய் மட்டும்தான்.. செங்கோட்டையன்,

sengottaiyan
மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் செயல்வீரர்கள் கூட்டத்தில் பேசிய கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகி கே.ஏ. செங்கோட்டையன், தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய விவாதத்தை தொடங்கியுள்ளார். "இன்று தமிழகத்தில் ஆளும் திமுகவை வீழ்த்தும் ஆற்றல் கொண்ட ஒரே தலைவர் விஜய் மட்டும்தான்" என்று அவர் மேடையில் முழங்கினார்.
 
திமுக உள்ளிட்ட அனைத்து கட்சிகளின் தொண்டர்கள் வீட்டிலும் விஜய்க்கு என்று ஒரு வாக்கு வங்கி இருப்பதாகவும், விஜய்யின் அரசியல் வருகையை கண்டு மற்ற கட்சிகள் அச்சத்தில் ஆடிப்போயுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். கூட்டணி குறித்து தொண்டர்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை என குறிப்பிட்ட செங்கோட்டையன், விஜய் என்ற தனி ஒரு ஆளுமை எதிரே இருக்கும் 10 கட்சி கூட்டணியை தூள் தூளாக்கும் வல்லமை படைத்தவர் என்றார். தனது 1,000 கோடி ரூபாய் வருமானத்தைத் துறந்து மக்களுக்காகப் பணியாற்றிட வந்த விஜய்யின் தியாகத்தை அவர் வெகுவாகப் பாராட்டினார்.
 
மேலும், கட்சியின் 'விசில்' சின்னத்தைப் பிரச்சாரத்திற்குக் கொண்டு செல்லும்போது, முதியவர்கள் மற்றும் நோயாளிகள் அருகில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்றும், அவர்களுக்குத் தர்மசங்கடத்தை ஏற்படுத்தாத வகையில் கண்ணியமாகப் பணியாற்ற வேண்டும் என்றும் தொண்டர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார். 
 
எம்ஜிஆர் காலம் முதல் பல தலைவர்களைக் கண்ட தனக்கு, விஜய்யிடம் ஒரு பெரும் மாற்றத்திற்கான அறிகுறி தெரிவதாக அவர் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.
 
