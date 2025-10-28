செவ்வாய், 28 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Prasanth K
Last Modified: செவ்வாய், 28 அக்டோபர் 2025 (13:35 IST)

கரூர் சம்பவத்திற்கு விஜய்தான் காரணம்! பாஜக பிடியில் சிக்கி விட்டார்! - சீமான் கருத்து!

கரூர் சம்பவத்திற்கு விஜய்தான் காரணம்! பாஜக பிடியில் சிக்கி விட்டார்! - சீமான் கருத்து!

கரூரில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசல் மரணங்களுக்கு விஜய் காரணம் என நா.த.க ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் பேசியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

கடந்த மாதம் கரூரில் தவெக பிரச்சாரத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் பலியான சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இது தொடர்பாக தவெக மீது பல கட்சிகளும் விமர்சனம் வைத்தன. அப்போது பேசிய சீமான், இது ஒரு விபத்து என்றும், இது விஜய்யையே பெரிதும் பாதித்திருக்கும் என்றும் தவெகவுக்கு ஆதரவாக பேசியிருந்தார்.

 

இந்நிலையில் திருநெல்வேலியில் இன்று செய்தியாளர்கள் பேட்டியில் பேசிய சீமான் “தவெக தலைவர் விஜய்யின் சுற்றுப்பயணம் முதலில் சேலத்தில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் திடீரென ஏன் நாமக்கல், கரூருக்கு மாற்றப்பட்டது. கரூர் சம்பவம் நடைபெற முதல் காரணமே விஜய்தான். விஜய் வருவதால்தான் அங்கு அவ்வளவு கூட்டம் கூடி விபத்து ஏற்பட்டது.

 

ஆனால் விபத்திற்கு காரணமான விஜய் மேல் வழக்குப்பதியாமல் கட்சி பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. கரூர் வழக்கு சிபிஐக்கு மாற்றப்பட்டதும், புஸ்ஸி ஆனந்த் தனது முன் ஜாமீன் மனுவை வாபஸ் பெறுகிறார். இது சிபிஐ தங்களை காப்பாற்றும் என்ற நம்பிக்கைதானே. விஜய் பாஜகவோடு கூட்டணி அமைக்க மறுத்தால் விஜய் மீது, ஆதவ் அர்ஜுனா மீதும் சிபிஐ வழக்குப்பதிவு செய்யும்” என பேசியுள்ளார்.

 

Edit by Prasanth.K

மேற்குவங்க மருத்துவ மாணவி கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம்.. வகுப்பு தோழன் தான் முக்கிய குற்றவாளி.. விசாரணையில் அதிர்ச்சி..!

மேற்குவங்க மருத்துவ மாணவி கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம்.. வகுப்பு தோழன் தான் முக்கிய குற்றவாளி.. விசாரணையில் அதிர்ச்சி..!மேற்கு வங்கம் துர்காப்பூரில் இரண்டாம் ஆண்டு மருத்துவ மாணவி கூட்டுப் பாலியல் வன்புணர்வுக்கு ஆளான வழக்கில், முக்கிய குற்றவாளியாக ஃபிர்தௌஸ் ஷேக் உட்பட மொத்தம் ஆறு பேர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

மெஸ்ஸி ஏன் வரவில்லை.. கேள்வி கேட்ட நிருபரை தள்ளிய கேரள விளையாட்டு துறை அமைச்சர்..!

மெஸ்ஸி ஏன் வரவில்லை.. கேள்வி கேட்ட நிருபரை தள்ளிய கேரள விளையாட்டு துறை அமைச்சர்..!லியோனல் மெஸ்ஸி தலைமையிலான அர்ஜென்டினா அணியின் கேரளா வருகை ஒத்திவைக்கப்பட்டது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியதால், கேரள விளையாட்டு துறை அமைச்சர் வி. அப்துரஹிமான் கோபமடைந்தார். ஆத்திரத்தில் அவர் நிருபரின் காதில் கிசுகிசுத்ததோடு, மைக்கையும் கேமராவையும் தள்ளிவிட்டு சென்றார். அவருடன் இருந்த எம்.எல்.ஏ. ஏ.சி. மொய்தீனும் மைக்கை அணைக்குமாறு கேட்டு கொண்டார்.

முன்னாள் காதலனை வருங்கால கணவருடன் சேர்ந்து கொலை செய்த இளம்பெண்.. அதன்பின் நடந்த அதிர்ச்சி..!

முன்னாள் காதலனை வருங்கால கணவருடன் சேர்ந்து கொலை செய்த இளம்பெண்.. அதன்பின் நடந்த அதிர்ச்சி..!டெல்லியை சேர்ந்த காப்பீட்டு முகவர் சந்தர், அண்டை மாநிலமான ஃபரிதாபாத்தில் உள்ள வடிகாலில் கழுத்து நெரிக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில் சடலமாக கண்டெடுக்கப்பட்டார். இக்கொலையில், சந்தரின் முன்னாள் காதலியான லட்சுமி மற்றும் அவரது வருங்கால கணவர் கேசவ் ஆகியோரை ஃபரிதாபாத் காவல்துறை கைது செய்துள்ளது.

12ஆம் வகுப்பு படித்தவர் ஐடி அதிகாரி போல் நடித்து மோசடி.. ரூ.9 லட்சம் ஏமாந்த டிகிரி படித்த இளம்பெண்

12ஆம் வகுப்பு படித்தவர் ஐடி அதிகாரி போல் நடித்து மோசடி.. ரூ.9 லட்சம் ஏமாந்த டிகிரி படித்த இளம்பெண்ஜார்கண்ட் மாநிலத்தை சேர்ந்த அமன் குமார் என்ற இளைஞர், போலியான வருமான வரித்துறை அதிகாரி வேடமிட்டு சுமார் 35 பேரிடம் கோடிக்கணக்கில் மோசடி செய்த வழக்கில் குஜராத் காவல்துறையால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அகமதாபாத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண் அளித்த புகாரின் பேரில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. அந்த பெண்ணிடம் மட்டும் ரூ.9.20 லட்சம் மோசடி செய்துள்ளார்.

இந்தியா விஷயத்தில் டிரம்ப் மிகப்பெரிய தவறு செய்துவிட்டார்: அமெரிக்க அதிகாரி விமர்சனம்..!

இந்தியா விஷயத்தில் டிரம்ப் மிகப்பெரிய தவறு செய்துவிட்டார்: அமெரிக்க அதிகாரி விமர்சனம்..!ரஷ்யாவிடம் இருந்து எண்ணெய் வாங்கியதற்காக இந்தியா மீது டிரம்ப் நிர்வாகம் 50% கூடுதல் வரி விதித்ததை குறித்து, அமெரிக்காவின் முன்னாள் வர்த்தக செயலாளர் ஜினா ரைமண்டோ கடுமையான விமர்சனங்களை பதிவு செய்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com