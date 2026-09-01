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  4. Vijay Has Chosen Rahul Gandhi as INDIA Bloc PM Candidate, Says Congress Leader
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 1 September 2026 (08:46 IST)

பிரதமர் வேட்பாளர் சர்ச்சையால் தவெக - காங்கிரஸ் உறவில் விரிசலா? எம்.எல்.ஏ தாரகை விளக்கம்...

rahul vijay
Written By: SIVA
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (08:46 IST)
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தமிழக அரசியலில் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகத்துக்கும் காங்கிரஸுக்கும் இடையே பிரதமர் வேட்பாளர் விவகாரம் தொடர்பாக பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. காங்கிரஸ் சட்டமன்ற கட்சி தலைவர் தாரகை குத்பர்ட் கூறியதன்படி, முதலமைச்சர் விஜய், இந்தியா கூட்டணியின் பிரதமர் வேட்பாளராக ராகுல் காந்தியை தேர்வு செய்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.
 
சமீபத்தில் வெளியான ‘Mood of the Nation’ கருத்துக்கணிப்பில் பிரதமர் பதவிக்கு மக்களின் விருப்பத்தில் விஜய் மூன்றாவது இடத்தில் இருந்ததாக கூறப்பட்டது. இதையடுத்து தவெக தொண்டர்கள் விஜய்யை பிரதமர் வேட்பாளராக முன்னிறுத்தியதாகவும், ஆனால் அது கட்சித் தலைமையின் அதிகாரப்பூர்வ முடிவு அல்ல என்றும் காங்கிரஸ் தரப்பு விளக்கம் அளித்துள்ளது.
 
விஜய் மற்றும் ராகுல் காந்தி இடையே நல்ல நட்பு இருப்பதாகவும், விஜய்யின் பதவியேற்பு விழாவுக்கு ராகுல் அழைக்கப்பட்டதுடன், அவரை தனது “சகோதரர்” என்று விஜய் குறிப்பிட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. ராகுல் காந்தியும் விஜய் அரசுக்கு ஆதரவு தெரிவித்திருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
அதே நேரத்தில், காங்கிரஸ் கட்சி தமிழகத்தில் தனித்துவமாக தனது அமைப்பை வலுப்படுத்தி வருவதாக தாரகை குத்பர்ட் தெரிவித்துள்ளார். தவெகவுடன் கூட்டணியில் இருந்தாலும், காங்கிரஸ் யாருக்கும் கீழ்ப்படிந்து செயல்படாது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.
 
மேலும், 2029 தேர்தலில் ராகுல் காந்தி பிரதமராக வருவார் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். ராகுலுக்கு எதிராக பாஜக அரசியல் பதற்றத்தில் இருப்பதாகவும் அவர் விமர்சித்துள்ளார். இதனால் விஜய்–ராகுல் உறவு மற்றும் இந்தியா கூட்டணியின் எதிர்கால பிரதமர் வேட்பாளர் விவகாரம் தமிழக அரசியலை தாண்டி தேசிய அளவிலும் கவனம் பெற்றுள்ளது.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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