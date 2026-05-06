Last Modified: புதன், 6 மே 2026 (15:39 IST)

காங்கிரஸுக்கு அடுத்து விசிக!.. திமுக விக்கெட்டுகளை ஒவ்வொன்னா தூக்கும் விஜய்!..

rahul vijay
தமிழக அரசியலை பொறுத்தவரை காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விடுதலை சிறுத்தை உள்ளிட்ட சில கட்சிகள் பல வருடங்களாகவே தொடர்ந்து திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது. நடந்து முடிந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தலிலும் இந்த கட்சிகள் எல்லாம் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்தது.

ஆனால் விஜய் புதிதாக தொடங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் அனைத்து தொகுதிகளிலும் தனித்துப் போட்டியிட்டு 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கும் இடத்திற்கு வந்துவிட்டது. திமுகவோ தோல்வியடைந்து எதிர்கட்சியாக மாறியிருக்கிறது. குறிப்பாக அக்கட்சியின் தலைவர் முக ஸ்டாலின் கொளத்தூர் தொகுதியில் தோல்வி அடைந்துவிட்டார்.

ஒருபக்கம் தவெக ஆட்சி அமைக்க இன்னும் 11 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவை என்பதால் காங்கிரஸ், விடுதலைச் சிறுத்தை, கம்யூனிஸ்ட் போன்ற கட்சிகளிடம் ஆதரவு கேட்டு விஜய் கடிதம் எழுதியிருக்கிறார். இதில் காங்கிரஸ் தங்களின் 5 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவை கொடுத்து விட்டது. அனேகமாக அடுத்து விடுதலைச் சிறுத்தை கட்சி தவெகவுக்கு ஆதரவளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அடுத்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் தவெகவுக்கு ஆதரவு தருவது பற்றி ஆலோசனை செய்து வருகிறது. அனேகமாக நாளை கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் விசிக தவெக கூட்டணியில் இணையலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது..

முதலில் காங்கிரஸ், அடுத்து விசிக, அடுத்து கம்யூனிஸ்ட் என திமுகவின் கூட்டணி கட்சிகளை தொடர்ந்து விஜய் தன் பக்கம் இழுத்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது..

காங்கிரஸின் வியூகம் தவறு.. ஒரு தேசிய கட்சி போல் நடந்து கொள்ள வேண்டும்: டிகேஎஸ் இளங்கோவன்தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் 108 இடங்களை கைப்பற்றி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ள தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், விரைவில் தமிழக முதல்வராக பதவியேற்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆட்சி அமைக்க தனக்கு அழைப்பு விடுக்க் கோரி, தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரிடம் விஜய் கடிதம் வழங்கியுள்ளார். இன்று தமிழகம் வந்துள்ள ஆளுநரை அவர் நேரில் சந்திக்க திட்டமிட்டுள்ளார்.

உள்ளாட்சி, பாராளுமன்ற தேர்தலில் தவெகவுடன் கூட்டணி.. ராகுல் சம்மதத்துடன் வெளியான காங்கிரஸ்அறிக்கை..!தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் மாநில அரசியலில் ஒரு பெரும் மாற்றத்தை கொண்டு வந்துள்ளன. இத்தேர்தலில் தி.மு.க தோல்வியை தழுவிய நிலையில், நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களை வென்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. எனினும், தனிப்பெரும்பான்மைக்குத் தேவையான 118 இடங்களை எட்ட இன்னும் 11 இடங்கள் தேவைப்பட்டதால், த.வெ.க காங்கிரஸின் ஆதரவை நாடியது.

எதிர்கட்சியா கூட வரலயே!.. பழனிச்சாமி மீது அதிருப்தியில் அதிமுக.. அணி மாறுகிறார்களா?..எம்.ஜி.ஆரால் துவங்கப்பட்டது அதிமுக. திமுகவிலிருந்து பிரிந்து வந்து அதிமுக என்கிற கட்சியை துவங்கி 1977ம் வருடம் சட்டமன்ற தேர்தலில் எம்.ஜி.ஆர் போட்டியிட்டார்.

விஜய் ஆட்சி அமைக்கும் நிலையில் திடீரென ஸ்டாலினை சந்தித்த ரஜினி!.. பரபரப்பு!..நடிகர் விஜய் தமிழகத்தில் முதலவராக பொறுப்பேற்கவுள்ள நிலையில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் திமுக தலைவர் மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலினை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்த விவகாரம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

காங்கிரஸுடன் கை கோர்த்த விஜய்!.. இந்தியா கூட்டணியில் நுழையும் தவெக!..நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு 108 தொகுதிகளில் வெற்றி கிடைத்தது.

